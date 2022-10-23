https://sputnikarabic.ae/20221023/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يتفق-على-ضرورة-حسم-الحكومة-الجديدة-والتصويت-عليها-خلال-الأسبوع-المقبل-1069392646.html
الإطار التنسيقي في العراق يتفق على ضرورة حسم الحكومة الجديدة والتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل
الإطار التنسيقي في العراق يتفق على ضرورة حسم الحكومة الجديدة والتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل
اتفق الإطار التنسيقي في العراق، خلال اجتماع مساء اليوم الأحد، على "ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
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العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة بغداد العراقية عن مصدر قوله إن "الإطار التنسيقي خلال اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-يؤكد-استمراره-في-المباحثات-مع-الكتل-السياسية-المشتركة-في-الحكومة-1069384656.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
الإطار التنسيقي في العراق يتفق على ضرورة حسم الحكومة الجديدة والتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل
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اتفق الإطار التنسيقي في العراق، خلال اجتماع مساء اليوم الأحد، على "ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة
بغداد العراقية عن مصدر قوله إن "الإطار التنسيقي خلال اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".