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https://sputnikarabic.ae/20221023/الإطار-التنسيقي-في-العراق-يتفق-على-ضرورة-حسم-الحكومة-الجديدة-والتصويت-عليها-خلال-الأسبوع-المقبل-1069392646.html
الإطار التنسيقي في العراق يتفق على ضرورة حسم الحكومة الجديدة والتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل
الإطار التنسيقي في العراق يتفق على ضرورة حسم الحكومة الجديدة والتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل
اتفق الإطار التنسيقي في العراق، خلال اجتماع مساء اليوم الأحد، على "ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T21:10+0000
2022-10-23T21:10+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقلت وكالة بغداد العراقية عن مصدر قوله إن "الإطار التنسيقي خلال اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-يؤكد-استمراره-في-المباحثات-مع-الكتل-السياسية-المشتركة-في-الحكومة-1069384656.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم

الإطار التنسيقي في العراق يتفق على ضرورة حسم الحكومة الجديدة والتصويت عليها خلال الأسبوع المقبل

21:10 GMT 23.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIالمرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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اتفق الإطار التنسيقي في العراق، خلال اجتماع مساء اليوم الأحد، على "ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة الحكومة الجديدة خلال الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة بغداد العراقية عن مصدر قوله إن "الإطار التنسيقي خلال اجتماع في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري اتفقوا على ضرورة حسم الكابينة الوزارية والتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني كأقصى حد خلال الأسبوع المقبل".
المرشح لمنصب رئيس الحكومة في العراق محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.10.2022
رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة
16:08 GMT
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
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