https://sputnikarabic.ae/20221023/رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-يؤكد-استمراره-في-المباحثات-مع-الكتل-السياسية-المشتركة-في-الحكومة-1069384656.html
رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة
رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة
أكدت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأحد، "استمرار رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T16:08+0000
2022-10-23T16:08+0000
2022-10-23T16:08+0000
أخبار العراق اليوم
مقتدى الصدر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065689634_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3d595e562e2de90a35ddaa30726b1859.jpg
وقال مكتب السوداني، في بيان له، إن "السوداني يواصل إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة"، مضيفا: أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".وتابع البيان: "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية، وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221019/الرئيس-العراقي-ورئيس-الوزراء-المكلف-يؤكدان-أهمية-توحيد-الصف-لتشكيل-الحكومة-1069228692.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/1c/1065689634_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_dec5615e29dd679e7fa3aa41eb7f2997.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
أخبار العراق اليوم, مقتدى الصدر
رئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة
تابعنا عبر
أكدت رئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأحد، "استمرار رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة.
وقال مكتب السوداني، في بيان له
، إن "السوداني يواصل إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة"، مضيفا: أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".
وتابع البيان: "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية، وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".