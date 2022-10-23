https://sputnikarabic.ae/20221023/مستشار-خامنئي-يؤكد-على-ضرورة-مغادرة-الأمريكيين-للمنطقة-ويصف-العراق-بـأهم-بلد-في-المنطقة-1069388640.html
مستشار خامنئي يؤكد على ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة ويصف العراق بـ"أهم بلد في المنطقة"
مستشار خامنئي يؤكد على ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة ويصف العراق بـ"أهم بلد في المنطقة"
أكد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، على "ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة"، واصفاً العراق بأنه حالياً في أقوى أوضاعه. 23.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-23T17:41+0000
2022-10-23T17:41+0000
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وقال ولايتي، خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي الذي يزور إيران، إن "نجاح الانتخابات في العراق كان بسبب اتحاد كل أبناء الشعب العراقي إذ توفر هذه الانتخابات أرضية جديدة لدور العراق الفاعل في العالم الإسلامي والعربي باعتباره أهم بلد في المنطقة".وأعرب عن أمله بأن يشاهد الجميع المزيد من النجاح للشعب العراقي وحكومته، مشددا على "وقوف إيران إلى جانب هذا الشعب المسلم"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأشار ولايتي، إلى الأوضاع الجارية في المنطقة والتطورات الإقليمية والمؤامرات التي يحاكيها الأعداء وخاصة الأمريكان، قائلا: إن "هؤلاء يجب أن يخرجوا من المنطقة لأنهم يعملون بإستمرار لإضعاف الدول الإسلامية وتقسيمها وإثارة الفرقة بين الأمة الإسلامية".بدوره أشاد عبد المهدي، "بجهود إيران لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين واعتبرها جديرة بالثناء"، مؤكدا أن "الشعب العراقي اجتاز مرحلة صعبة للغاية، إلا أن الأوضاع في الوقت الحالي باتت تتحسن ويشهد الجميع تطورات جيدة وكبيرة في العراق".وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221021/إيران-تعلن-إلغاء-تأشيرات-الدخول-مع-العراق-من-معبر-برويزخان-1069301618.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار خامنئي يؤكد على ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة ويصف العراق بـ"أهم بلد في المنطقة"
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أكد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد، على "ضرورة مغادرة الأمريكيين للمنطقة"، واصفاً العراق بأنه حالياً في أقوى أوضاعه.
وقال ولايتي، خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي الذي يزور إيران، إن "نجاح الانتخابات في العراق كان بسبب اتحاد كل أبناء الشعب العراقي إذ توفر هذه الانتخابات أرضية جديدة لدور العراق الفاعل في العالم الإسلامي والعربي باعتباره أهم بلد في المنطقة".
وأعرب عن أمله بأن يشاهد الجميع المزيد من النجاح للشعب العراقي وحكومته، مشددا على "وقوف إيران إلى جانب هذا الشعب المسلم"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
وأشار ولايتي، إلى الأوضاع الجارية في المنطقة والتطورات الإقليمية والمؤامرات التي يحاكيها الأعداء وخاصة الأمريكان، قائلا: إن "هؤلاء يجب أن يخرجوا من المنطقة لأنهم يعملون بإستمرار لإضعاف الدول الإسلامية وتقسيمها وإثارة الفرقة بين الأمة الإسلامية".
بدوره أشاد عبد المهدي، "بجهود إيران لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين واعتبرها جديرة بالثناء"، مؤكدا أن "الشعب العراقي اجتاز مرحلة صعبة للغاية، إلا أن الأوضاع في الوقت الحالي باتت تتحسن ويشهد الجميع تطورات جيدة وكبيرة في العراق".
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي المنتخب، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".