https://sputnikarabic.ae/20221025/قمر-نظام-دفاعي-مثبت-تحت-الماء-لحماية-السواحل-من-الغواصات-المعادية-1069474241.html
"قمر"... نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية
"قمر"... نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية
تمثل الغواصات سلاحا خطيرا يمكنه تنفيذ هجمات مدمرة أثناء وجودها تحت الماء من مواقع يصعب اكتشافها. 25.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-25T17:23+0000
2022-10-25T17:23+0000
2022-10-25T17:23+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وتزداد خطورة الغواصات المعادية إذا تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية والعمل في المياه القريبة من الشاطئ بصورة تجعلها قادرة على رصد المواقع الساحلية ومهاجمتها أو حتى استهداف مواقع برية بالقرب من الشاطئ، وفقا لطبيعة المهمة المكلفة بها.ولهذا السبب طورت روسيا نظام الرصد الكهرومغناطيسي الثابت "قمر"، الذي تكون مهمته رصد الغواصات التي تقترب من الشاطئ وتعقبها تمهيدا لتدميرها، حسبما يقول موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتم تصميم هذا النظام للسيطرة على الحدود التي يتم رسمها وفقا للخطة الدفاعية الخاصة بمكافحة غواصات العدو بالقرب من الشاطئ.ما المواصفات الفنية لنظام رصد الغواصات "قمر"؟ويتكون نظام الرصد "قمر" من مكونات يتم التحكم فيها عن بعد بعد وضعها تحت سطح الماء، إضافة إلى كابل الاستشعار ووسائل الاستقبال في نقطة التحكم الموجودة على الشاطئ.وتعتمد نظرية عمل هذا النظام على كابل الاستشعار الذي يتم وضعه تحت الماء، حيث يقوم برصد أي هدف بحري يتخطاه ويحدد الاتجاه وتفاصيل الهدف ويقوم بإرسالها إلى وحدة التحكم على الشاطئ، التي تقوم برصد الهدف المعادي وتدميره.
https://sputnikarabic.ae/20221025/سيفر---إي-سونار-إيجابي-للكشف-عن-السفن-والغواصات-الهادئة-1069471544.html
https://sputnikarabic.ae/20221022/معلومات-عن-غواصة-المشروع-636-الروسية-المرعبة-1069361752.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
"قمر"... نظام دفاعي مثبت تحت الماء لحماية السواحل من الغواصات المعادية
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تمثل الغواصات سلاحا خطيرا يمكنه تنفيذ هجمات مدمرة أثناء وجودها تحت الماء من مواقع يصعب اكتشافها.
وتزداد خطورة الغواصات المعادية
إذا تمكنت من الوصول إلى المياه الإقليمية والعمل في المياه القريبة من الشاطئ بصورة تجعلها قادرة على رصد المواقع الساحلية ومهاجمتها أو حتى استهداف مواقع برية بالقرب من الشاطئ، وفقا لطبيعة المهمة المكلفة بها.
ولهذا السبب طورت روسيا نظام الرصد الكهرومغناطيسي الثابت "قمر"، الذي تكون مهمته رصد الغواصات التي تقترب من الشاطئ وتعقبها تمهيدا لتدميرها، حسبما يقول موقع
"روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتم تصميم هذا النظام للسيطرة على الحدود التي يتم رسمها وفقا للخطة الدفاعية
الخاصة بمكافحة غواصات العدو بالقرب من الشاطئ.
ما المواصفات الفنية لنظام رصد الغواصات "قمر"؟
طول خط الرصد: يمكن أن يصل إلى 100 كلم.
مدى الرصد: يصل إلى 100 كلم في المياه المجاورة للشاطئ.
عمق الرصد: من 30 إلى 400 كلم.
ويتكون نظام الرصد "قمر" من مكونات يتم التحكم فيها عن بعد بعد وضعها تحت سطح الماء، إضافة إلى كابل الاستشعار ووسائل الاستقبال في نقطة التحكم الموجودة على الشاطئ.
وتعتمد نظرية عمل هذا النظام على كابل الاستشعار الذي يتم وضعه تحت الماء، حيث يقوم برصد أي هدف بحري
يتخطاه ويحدد الاتجاه وتفاصيل الهدف ويقوم بإرسالها إلى وحدة التحكم على الشاطئ، التي تقوم برصد الهدف المعادي وتدميره.