https://sputnikarabic.ae/20221025/وزير-الطاقة-الروسي-يقول-إن-عقود-الغاز-طويلة-الأجل-من-عوامل-استقرار-السوق-العالمي-1069480822.html

وزير الطاقة الروسي يقول إن عقود الغاز طويلة الأجل من عوامل استقرار السوق العالمي

وزير الطاقة الروسي يقول إن عقود الغاز طويلة الأجل من عوامل استقرار السوق العالمي

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف إن عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد الحلول لجذب استثمارات في مشروعات الغاز، مشيرا إلى أنها تمثل أحد دعائم استقرار سوق... 25.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-25T20:55+0000

2022-10-25T20:55+0000

2022-10-25T20:55+0000

اقتصاد

العالم

روسيا

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ولفت مراسل "سبوتنيك" إلى قول شولغينوف، خلال حضوره الاجتماع الوزاري الرابع والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، إلى إن "عقود الغاز طويلة الأجل هي أحد حلول جذب الاستثمارات في مشروعات الغاز، مشيرا إلى أنها تمثل شبكة حماية للعرض والطلب واستقرار سوق الغاز".وأكد شولغينوف، على أن تباطؤ الاقتصاد العالمي منذ فبراير/ شباط الماضي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وانخفاض الاستثمارات في صناعة الغاز العالمية وتسييس التجارة الدولية للغاز وفرض العقوبات على روسيا بعد إيران وفنزويلا، أدى إلى خلخلة الاستقرار العالمي، موضحا أن ذلك إجمالا كانت له نتائج سلبية على المستهلكين والمنتجين.يذكر أن الاجتماع الوزاري يشارك فيه كل من وزراء الطاقة ورؤساء وفود الدول أعضاء المنتدى والمراقبين، وتشارك كل من مصر، والجزائر، وقطر، وروسيا، وإيران، وغينيا الاستوائية، وترينداد وتوباجو، وفنزويلا، ونيجيريا وبوليفيا كأعضاء بالمنتدى، بينما يشارك كل من الإمارات، والعراق، وماليزيا، وأذربيجان، وأنجولا، وموزمبيق، بصفة مراقب.يذكر أن قطاع الطاقة في أوروبا يواجه أزمة غير مسبوقة وارتفاعا في أسعار الكهرباء والغاز، لا سيما بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وفرض العقوبات الغربية على موسكو.وتحاول الدول الأوروبية التي تعتمد على الغاز الروسي بحوالي 40 في المئة، تنويع مصادر الطاقة لديها والبحث عن بدائل، إضافة إلى الاتجاه للطاقة النظيفة.

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