https://sputnikarabic.ae/20221026/رئيس-الوزراء-العراقي-المكلف-يعلن-إجراء-عملية-التدقيق-النهائي-للأسماء-المرشحة-للحكومة-الجديدة-1069500362.html
رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن إجراء عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة للحكومة الجديدة
رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن إجراء عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة للحكومة الجديدة
أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إجراء عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة... 26.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-26T12:28+0000
2022-10-26T12:28+0000
2022-10-26T12:28+0000
أخبار العراق اليوم
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وذكر المكتب الاعلامي، في بيان له، أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار البيان إلى أن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً أنه "سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".وكان السوداني طالب بتحديد يوم غد الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".
https://sputnikarabic.ae/20221026/السوداني-يطلب-من-البرلمان-العراقي-عقد-جلسة-غدا-لمنح-الثقة-لحكومته-1069485753.html
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أخبار العراق اليوم
رئيس الوزراء العراقي المكلف يعلن إجراء عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة للحكومة الجديدة
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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إجراء عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.
وذكر المكتب الاعلامي، في بيان له، أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأشار البيان إلى أن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً أنه "سيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".
وكان السوداني طالب بتحديد يوم غد الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت
على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري.
وكلف عبد اللطيف رشيد الرئيس العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية
أن رشيد كلف السوداني بتشكيل الحكومة بمجرد الإعلان عن انتخابه رئيسا للجمهورية من قبل مجلس النواب.
من جانبه، استنكر زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، تكليف الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد لمحمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي (الذي يضم أحزابا وقوى شيعية) الذي يعد خصم التيار الصدري.
ووجّه المتحدث باسم مقتدى الصدر
صالح محمد العراقي، في بيان، انتقادا لاذعا للحكومة، معتبرا أن السوداني بدأ يشكل "حكومة ائتلافية تبعية ميليـشياوية".