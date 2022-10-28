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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221028/في-أقرب-وقت-غروسي-يطالب-بإنشاء-منطقة-آمنة-حول-محطة-زابوروجيه-النووية-1069558293.html
غروسي يطالب بإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت
غروسي يطالب بإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت
أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن. 28.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-28T04:04+0000
2022-10-28T05:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأعرب غروسي في بيان له، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ بشأن محطة زابوروجيه النووية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الجميع على أنه يجب أن تكون هناك منطقة حماية في أقرب وقت ممكن.. ونحن نحرز تقدما".وكان غروسي أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين"، في واشنطن:"أنا متفائل. في رأيي هذا مهم جدا. لقد أجريت مناقشات جوهرية للغاية مع رئيسكم [فلاديمير بوتين] حول هذا الموضوع [إنشاء منطقة آمنة حول زابوروجيه]، وكذلك مع الرئيس الأوكراني".وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ثقته في أن موسكو وكييف رغم المواجهة المسلحة بينهما، فإنهما متفقتان على ضرورة ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية، مضيفًا أنه رغم اختلاف وجهات النظر الواضحة في ضوء النزاع المسلح بين الدولتين، فهناك قاسم مشترك وهو أن المحطة يجب حمايتها.وأشار رافائيل غروسي إلى أنه ينتظر دعوة رسمية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد غدا لبحث الوضع في محطة زابوروجيه النووية، مؤكدا بشأن فرص التواصل مع روسيا بعد زيارته إلى أوكرانيا "أننا ندعم الحوار الدائم مع موسكو وكييف".وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أعلن منذ أيام، أن بلاده قدمت ملاحظاتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فكرة إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية.وشدد أوليانوف في تصريحات تلفزيونية، على أن النقاش حول نزع السلاح من المحطة غير منطقي تماما، مؤكدا أنه لا توجد قوات روسية أو أسلحة ثقيلة داخل المحطة، بل هناك قوات أمنية روسية تؤدي الوظائف الأمنية اللازمة لضمان أمن المحطة.
https://sputnikarabic.ae/20221026/غروسي-يكشف-لـسبوتنيك-تفاؤله-حيال-فرص-إنشاء-منطقة-آمنة-بمحيط-محطة-زابوروجيه-النووية-1069520200.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

غروسي يطالب بإنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت

04:04 GMT 28.10.2022 (تم التحديث: 05:22 GMT 28.10.2022)
© AFP 2022 / JOE KLAMARرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / JOE KLAMAR
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أكد رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أهمية إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية في أقرب وقت ممكن.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وأعرب غروسي في بيان له، اليوم الجمعة، عن قلقه البالغ بشأن محطة زابوروجيه النووية، قائلا: "أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الجميع على أنه يجب أن تكون هناك منطقة حماية في أقرب وقت ممكن.. ونحن نحرز تقدما".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2022
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غروسي يكشف لـ"سبوتنيك" تفاؤله حيال فرص إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية
26 أكتوبر, 19:59 GMT
وكان غروسي أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، على هامش مؤتمر "الطاقة النووية في القرن الحادي والعشرين"، في واشنطن:
"أنا متفائل. في رأيي هذا مهم جدا. لقد أجريت مناقشات جوهرية للغاية مع رئيسكم [فلاديمير بوتين] حول هذا الموضوع [إنشاء منطقة آمنة حول زابوروجيه]، وكذلك مع الرئيس الأوكراني".
وأعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن ثقته في أن موسكو وكييف رغم المواجهة المسلحة بينهما، فإنهما متفقتان على ضرورة ضمان أمن محطة زابوروجيه النووية، مضيفًا أنه رغم اختلاف وجهات النظر الواضحة في ضوء النزاع المسلح بين الدولتين، فهناك قاسم مشترك وهو أن المحطة يجب حمايتها.
وأشار رافائيل غروسي إلى أنه ينتظر دعوة رسمية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستنعقد غدا لبحث الوضع في محطة زابوروجيه النووية، مؤكدا بشأن فرص التواصل مع روسيا بعد زيارته إلى أوكرانيا "أننا ندعم الحوار الدائم مع موسكو وكييف".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أعلن منذ أيام، أن بلاده قدمت ملاحظاتها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن فكرة إنشاء منطقة آمنة بمحيط محطة زابوروجيه النووية.
وشدد أوليانوف في تصريحات تلفزيونية، على أن النقاش حول نزع السلاح من المحطة غير منطقي تماما، مؤكدا أنه لا توجد قوات روسية أو أسلحة ثقيلة داخل المحطة، بل هناك قوات أمنية روسية تؤدي الوظائف الأمنية اللازمة لضمان أمن المحطة.
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