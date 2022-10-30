https://sputnikarabic.ae/20221030/السفارة-الروسية-في-كوريا-الجنوبية-مقتل-3-مواطنين-روس-جراء-حادث-تدافع-في-العاصمة-سيئول-1069623285.html

السفارة الروسية في كوريا الجنوبية: مقتل 3 مواطنين روس جراء حادث تدافع في العاصمة سيئول

السفارة الروسية في كوريا الجنوبية: مقتل 3 مواطنين روس جراء حادث تدافع في العاصمة سيئول

أكدت السفارة الروسية لدى كوريا الجنوبية أن عدد الروس الذين لقوا حتفهم في حادث تدافع وقع في العاصمة سيئول وصل إلى 3 أشخاص. 30.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-30T07:17+0000

2022-10-30T07:17+0000

2022-10-30T07:17+0000

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ووفقا لتصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أوضح ممثل السفارة الروسية في كوريا الجنوبية، إن عدد الروس الذين لقوا حتفهم في التدافع الذي وقع خلال احتفالات عيد الهالوين في منطقة إتايوان للحياة الليلية في العاصمة سيئول قد وصل إلى 3.وقال: "مات ثلاثة مواطنين من روسيا الاتحادية، آخرهم كانت إحدى المصابات حيث توفيت في المستشفى، وعثر عليها أقاربها".وأوضح ممثل السفارة أن المواطنين الثلاثة الذين توفوا في حادث التدافع، كانوا نساء تقل أعمارهن عن 30 عامًا.وقال: "لا تزود الشرطة السفارة الروسية ببيانات كافية عن النساء الروسيات اللواتي توفين في التدافع في إتايوان، لا يُعرف سوى تاريخ الميلاد والاسم والجنسية، منهن واحدة تبلغ من العمر 21 عامًا، وأخرى من مواليد 1995 والثالثة من مواليد 1997".ووفقًا لمراسل "سبوتنيك"، أصدر مقر الطوارئ عددًا محدثًا من القتلى من التدافع يوم الأحد ، قائلاً إن 151 شخصًا (97 امرأة و 54 رجلاً) لقوا حتفهم وأصيب 82 آخرون.ووفقا لمقر الطوارئ، هناك 19 أجنبيا من بين القتلى، معظمهم من جنوب شرق آسيا، وكذلك الصين وأوزبكستان وإيران والنرويج.طالع أيضا: ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع سيئول إلى 146 قتيلا و150 مصابا... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20221030/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-الحداد-الوطني-على-ضحايا-حادث-التدافع-1069620633.html

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