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https://sputnikarabic.ae/20221101/أبو-الغيط-دولنا-العربية-في-حاجة-ماسة-للتعامل-مع-الأزمة-الممتدة-1069724036.html
أبو الغيط: بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها
أبو الغيط: بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن دولنا العربية في حاجة ماسة للتعامل مع الأزمة الممتدة. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T18:24+0000
2022-11-01T18:41+0000
العالم العربي
القمة العربية في الجزائر
الجزائر
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وتابع، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 31، اليوم الثلاثاء: "بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها".وأضاف: "الإرهاب والمليشيات والجماعات المسلحة وبعض الأطراف تحرض وتمارس تدخلات غير حميدة في الدول العربية".ولفت أبو الغيط إلى أن "إن العالم يقف مكتوف الأيدي ولا يدافع عن حل الدولتين"، مضيفا: "لكن العرب مصرون على إقامة الدولة الفلسطينة عند حدود 67".وتابع: "ندعو جميع الدول في العالم إلى الانضمام للمطلب السلمي من أجل انضمام فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".واستطرد: "نريد هذه القمة أن تكون بحق قمة لم الشمل واسترجاع الإرادة وأن يتحول التضامن العربي إلى خطط عمل يشعر بها المواطن العربي".وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر.ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.
https://sputnikarabic.ae/20221101/تونس-تسلم-رئاسة-القمة-العربية-إلى-الجزائر-1069723088.html
https://sputnikarabic.ae/20221101/الجزائر-انطلاق-الجلسة-الافتتاحية-لأعمال-القمة-العربية-مساء-اليوم-1069702857.html
الجزائر
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العالم العربي, القمة العربية في الجزائر, الجزائر
العالم العربي, القمة العربية في الجزائر, الجزائر

أبو الغيط: بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها

18:24 GMT 01.11.2022 (تم التحديث: 18:41 GMT 01.11.2022)
© Sputnik . mohamed Hemidaاستعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022
استعدادات القمة العربية في الجزائر 1 نوفمبر / تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن دولنا العربية في حاجة ماسة للتعامل مع الأزمة الممتدة.
وتابع، خلال كلمته بالقمة العربية الـ 31، اليوم الثلاثاء: "بعض الدول العربية تعيش أوضاعا تهدد وجودها".
وأضاف: "الإرهاب والمليشيات والجماعات المسلحة وبعض الأطراف تحرض وتمارس تدخلات غير حميدة في الدول العربية".
الاجتماعات التحضيرية قبل القمة العربية على مستوى وزراء الاقتصاد العرب والمندوبين الدائمين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
تونس تسلم رئاسة القمة العربية إلى الجزائر وتبون يفتتح الدورة الـ31 للقمة
17:58 GMT
ولفت أبو الغيط إلى أن "إن العالم يقف مكتوف الأيدي ولا يدافع عن حل الدولتين"، مضيفا: "لكن العرب مصرون على إقامة الدولة الفلسطينة عند حدود 67".
وتابع: "ندعو جميع الدول في العالم إلى الانضمام للمطلب السلمي من أجل انضمام فلسطين وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".
واستطرد: "نريد هذه القمة أن تكون بحق قمة لم الشمل واسترجاع الإرادة وأن يتحول التضامن العربي إلى خطط عمل يشعر بها المواطن العربي".
سامح شكري، وزير الخارجية المصري، خلال القمة العربية بالجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
الجزائر.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية مساء اليوم
08:35 GMT
وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العربية الـ 31 على مستوى القادة والزعماء، التي تنعقد في الجزائر على مدى يومين، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك".
وبدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس التونسي قيس سعيد الذي سلم الرئاسة للجزائر.
ويتضمن جدول أعمال القمة العديد من الملفات منها استراتيجية الأمن الغذائي والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية على رأسها التركية والإيرانية، كما يتضمن التأكيد على بنود مبادرة السلام العربية بشأن فلسطين، والأمن المائي للدول العربية.
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