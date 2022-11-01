https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html

أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022

أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022

تتسابق جيوش العالم في امتلاك أحدث تقنيات حروب المستقبل التي تشمل أسلحة برية وبحرية وجوية، لكن العنصر البشري يظل المكون الرئيسي لأي جيش نظامي. 01.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-01T15:21+0000

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رصد عسكري

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وتعتمد قوة الجيوش على امتلاك العناصر البشرية المدربة، التي يمكنها استخدام الأسلحة بكفاءة تمكنها من تحقيق الانتصار، ومنها الجيوش العربية، التي أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي أضخم 5 منها، وفقا لحجم القوات العاملة، التي تمتلكها.الجيش المصرييحتل الجيش المصري المرتبة الأولى عربيا ويمتلك 450 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 10 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش السعودييحتل الجيش السعودي المرتبة الثانية عربيا ويمتلك 225 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش العراقييحتل الجيش العراقي المرتبة الثالثة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 23 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش المغربييحتل الجيش المغربي المرتبة الرابعة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش الجزائرييحتل الجيش الجزائري المرتبة الخامسة عربيا ويمتلك 130 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.وتتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على حساب الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.

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