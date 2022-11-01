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https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
تتسابق جيوش العالم في امتلاك أحدث تقنيات حروب المستقبل التي تشمل أسلحة برية وبحرية وجوية، لكن العنصر البشري يظل المكون الرئيسي لأي جيش نظامي. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:21+0000
2022-11-01T15:21+0000
رصد عسكري
مصر
السعودية
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وتعتمد قوة الجيوش على امتلاك العناصر البشرية المدربة، التي يمكنها استخدام الأسلحة بكفاءة تمكنها من تحقيق الانتصار، ومنها الجيوش العربية، التي أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي أضخم 5 منها، وفقا لحجم القوات العاملة، التي تمتلكها.الجيش المصرييحتل الجيش المصري المرتبة الأولى عربيا ويمتلك 450 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 10 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش السعودييحتل الجيش السعودي المرتبة الثانية عربيا ويمتلك 225 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش العراقييحتل الجيش العراقي المرتبة الثالثة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 23 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش المغربييحتل الجيش المغربي المرتبة الرابعة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش الجزائرييحتل الجيش الجزائري المرتبة الخامسة عربيا ويمتلك 130 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.وتتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على حساب الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221029/بينها-مصر-7-دول-تتصدر-جيوش-العالم-في-قوة-راجمات-الصواريخ-1069617287.html
https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-الإعلان-عن-درع-الصحراء---2022-ما-هو-حجم-القوات-البرية-للجيش-الروسي-والجزائري-1068325007.html
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رصد عسكري, مصر, السعودية
رصد عسكري, مصر, السعودية

أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022

15:21 GMT 01.11.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIجنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية
جنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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تتسابق جيوش العالم في امتلاك أحدث تقنيات حروب المستقبل التي تشمل أسلحة برية وبحرية وجوية، لكن العنصر البشري يظل المكون الرئيسي لأي جيش نظامي.
وتعتمد قوة الجيوش على امتلاك العناصر البشرية المدربة، التي يمكنها استخدام الأسلحة بكفاءة تمكنها من تحقيق الانتصار، ومنها الجيوش العربية، التي أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي أضخم 5 منها، وفقا لحجم القوات العاملة، التي تمتلكها.
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بينها مصر... 7 دول تتصدر جيوش العالم في قوة راجمات الصواريخ
29 أكتوبر, 20:51 GMT

الجيش المصري

يحتل الجيش المصري المرتبة الأولى عربيا ويمتلك 450 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 10 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.

الجيش السعودي

يحتل الجيش السعودي المرتبة الثانية عربيا ويمتلك 225 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.

الجيش العراقي

يحتل الجيش العراقي المرتبة الثالثة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 23 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.

الجيش المغربي

يحتل الجيش المغربي المرتبة الرابعة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.

الجيش الجزائري

يحتل الجيش الجزائري المرتبة الخامسة عربيا ويمتلك 130 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.
دبابات روسية خلال تدريب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
بعد الإعلان عن تدريب "درع الصحراء - 2022"... ما هو حجم القوات البرية للجيشين الروسي والجزائري؟
27 سبتمبر, 16:44 GMT
وتتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على حساب الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.
© Sputnikالفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري
الفرقاطة ميكو إيه - 200 التي تسلمها الأسطول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2022
الفرقاطة "ميكو إيه - 200" التي تسلمها الأسطول المصري
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:38 GMT
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