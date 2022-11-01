https://sputnikarabic.ae/20221101/أضخم-5-جيوش-عربية-من-حيث-حجم-القوات-العاملة-في-2022-1069718460.html
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
تتسابق جيوش العالم في امتلاك أحدث تقنيات حروب المستقبل التي تشمل أسلحة برية وبحرية وجوية، لكن العنصر البشري يظل المكون الرئيسي لأي جيش نظامي. 01.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-01T15:21+0000
2022-11-01T15:21+0000
2022-11-01T15:21+0000
رصد عسكري
مصر
السعودية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595346_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6ef5f0ba1c9ea97f75fd3ff656b2b36f.jpg
وتعتمد قوة الجيوش على امتلاك العناصر البشرية المدربة، التي يمكنها استخدام الأسلحة بكفاءة تمكنها من تحقيق الانتصار، ومنها الجيوش العربية، التي أورد موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي أضخم 5 منها، وفقا لحجم القوات العاملة، التي تمتلكها.الجيش المصرييحتل الجيش المصري المرتبة الأولى عربيا ويمتلك 450 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 10 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش السعودييحتل الجيش السعودي المرتبة الثانية عربيا ويمتلك 225 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش العراقييحتل الجيش العراقي المرتبة الثالثة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 23 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش المغربييحتل الجيش المغربي المرتبة الرابعة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.الجيش الجزائرييحتل الجيش الجزائري المرتبة الخامسة عربيا ويمتلك 130 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.وتتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على حساب الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221029/بينها-مصر-7-دول-تتصدر-جيوش-العالم-في-قوة-راجمات-الصواريخ-1069617287.html
https://sputnikarabic.ae/20220927/بعد-الإعلان-عن-درع-الصحراء---2022-ما-هو-حجم-القوات-البرية-للجيش-الروسي-والجزائري-1068325007.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595346_253:0:1186:700_1920x0_80_0_0_c28d766df7d1d068376dc2183fe74c5f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, مصر, السعودية
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
تابعنا عبر
تتسابق جيوش العالم في امتلاك أحدث تقنيات حروب المستقبل التي تشمل أسلحة برية وبحرية وجوية، لكن العنصر البشري يظل المكون الرئيسي لأي جيش نظامي.
وتعتمد قوة الجيوش على امتلاك العناصر البشرية المدربة، التي يمكنها استخدام الأسلحة
بكفاءة تمكنها من تحقيق الانتصار، ومنها الجيوش العربية، التي أورد موقع
"غلوبال فاير بور" الأمريكي أضخم 5 منها، وفقا لحجم القوات العاملة، التي تمتلكها.
الجيش المصري
يحتل الجيش المصري المرتبة الأولى عربيا ويمتلك 450 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 10 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.
الجيش السعودي
يحتل الجيش السعودي
المرتبة الثانية عربيا ويمتلك 225 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 20 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.
الجيش العراقي
يحتل الجيش العراقي المرتبة الثالثة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 23 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.
الجيش المغربي
يحتل الجيش المغربي المرتبة الرابعة عربيا ويمتلك 200 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 24 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.
الجيش الجزائري
يحتل الجيش الجزائري المرتبة الخامسة عربيا ويمتلك 130 ألف جندي عامل، بينما يصنف في المرتبة رقم 36 بين أضخم 142 قوة عسكرية عاملة في العالم.
وتتكون القوة البشرية لأي جيش نظامي
من 3 أقسام هي القوة العاملة التي تمثل عدد جنود الجيش الموجودين في الخدمة، والقوة الاحتياطية التي تمثل عدد الجنود الموجودين خارج الخدمة لكنهم لا يزالون على حساب الجيش ويمكن استدعاؤهم للخدمة في أي وقت، إضافة إلى قوات شبه عسكرية يختلف حجمها من دولة إلى أخرى.