https://sputnikarabic.ae/20221103/تونس-تنفي-نيتها-بيع-أي-مؤسسات-حكومية-في-برنامج-تم-تقديمه-لصندوق-النقد-الدولي-1069794609.html

تونس تنفي نيتها بيع أي مؤسسات حكومية في برنامج تم تقديمه لصندوق النقد الدولي

تونس تنفي نيتها بيع أي مؤسسات حكومية في برنامج تم تقديمه لصندوق النقد الدولي

نفت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق ‏النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.‏ 03.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-03T14:44+0000

2022-11-03T14:44+0000

2022-11-03T14:44+0000

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وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن "الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العامة حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وتابع، مؤكدا أن "أولوية الحكومة التونسية إصلاح جميع المؤسسات"، وأردف: "ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العامة ومتشبثون بها، وأولويتنا الإصلاح".وفي الشهر الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة.ووفقا لموقع "آي إف إم"، قالت كريستالينا: "الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها".ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه.وثمنت كريستالينا ما وصفته بـ "التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني".وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على "ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة، وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس".

https://sputnikarabic.ae/20221029/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يعلن-عن-موعد-أول-تمويل-من-صندوق-النقد-الدولي-1069605330.html

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