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https://sputnikarabic.ae/20221103/تونس-تنفي-نيتها-بيع-أي-مؤسسات-حكومية-في-برنامج-تم-تقديمه-لصندوق-النقد-الدولي-1069794609.html
تونس تنفي نيتها بيع أي مؤسسات حكومية في برنامج تم تقديمه لصندوق النقد الدولي
تونس تنفي نيتها بيع أي مؤسسات حكومية في برنامج تم تقديمه لصندوق النقد الدولي
نفت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق ‏النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.‏ 03.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-03T14:44+0000
2022-11-03T14:44+0000
أخبار تونس اليوم
صندوق النقد الدولي
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وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن "الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العامة حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.وتابع، مؤكدا أن "أولوية الحكومة التونسية إصلاح جميع المؤسسات"، وأردف: "ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العامة ومتشبثون بها، وأولويتنا الإصلاح".وفي الشهر الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة.ووفقا لموقع "آي إف إم"، قالت كريستالينا: "الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها".ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه.وثمنت كريستالينا ما وصفته بـ "التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني".وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على "ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة، وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس".
https://sputnikarabic.ae/20221029/محافظ-البنك-المركزي-التونسي-يعلن-عن-موعد-أول-تمويل-من-صندوق-النقد-الدولي-1069605330.html
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أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, صندوق النقد الدولي, العالم العربي

تونس تنفي نيتها بيع أي مؤسسات حكومية في برنامج تم تقديمه لصندوق النقد الدولي

14:44 GMT 03.11.2022
© AFP 2022 / DANIEL SLIMصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2022
صندوق النقد الدولي، 2020
© AFP 2022 / DANIEL SLIM
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نفت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، أن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به لصندوق ‏النقد الدولي يتضمن بيع بعض المؤسسات الحكومية في الدولة.‏
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إن "الحكومة التونسية ستدرس وضعية المؤسسات العامة حالة بحالة ليتم لاحقا تقديم مجموعة من المقترحات"، وفقا لفضائية "نسمة" التونسية.
وتابع، مؤكدا أن "أولوية الحكومة التونسية إصلاح جميع المؤسسات"، وأردف: "ليس لدينا خطة لبيع المؤسسات العامة ومتشبثون بها، وأولويتنا الإصلاح".
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وفي الشهر الماضي، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، أن الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العامة.
ووفقا لموقع "آي إف إم"، قالت كريستالينا: "الحكومة التونسية اقترحت خصخصة بعض المؤسسات العمومية لكن وفق طريقة معينة لم تكشف عنها".
ولفتت المسؤولة الدولية إلى أن صندوق النقد الدولي لا يتبنى إلا السياسات والمسار الإصلاحي الذي يريده كل بلد لنفسه.
وثمنت كريستالينا ما وصفته بـ "التزام الحكومة التونسية ببرنامج إصلاحي ينعش الاقتصاد الوطني".
وأوضحت أن هذا البرنامج يقوم على "ثلاثة محاور، أولها الاهتمام بالفئات الاجتماعية الهشة من خلال توجيه الدعم فقط لمستحقيه دون سواهم، وإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يضمن قدرا أكبر من التنافسية والنجاعة، وبالتالي فرص عمل أكثر والعمل على ضمان الأمن الغذائي لتونس".
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