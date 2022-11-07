https://sputnikarabic.ae/20221107/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-الأردني-التسوية-الفلسطينية-الإسرائيلية-والوضع-في-سوريا-1069912518.html
بوغدانوف يبحث مع السفير الأردني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا
بوغدانوف يبحث مع السفير الأردني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا
بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى... 07.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-07T14:39+0000
2022-11-07T14:39+0000
2022-11-07T14:39+0000
روسيا
الخارجية الروسية
ميخائيل بوغدانوف
أخبار الأردن
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة بناء على طلبه. وخلال المحادثة، جرى تبادل للآراء حول الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على وضع التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وتطور الوضع في سوريا وما حولها".وأضاف البيان أنه "جرى إيلاء اهتمام خاص لقضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية تقليديا، بما في ذلك في سياق تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمّان، في 2-3 نوفمبر الجاري".وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أكد يوم الخميس المنصرم، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في عمان، أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا خاصة في الجنوب السوري. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.وأشار العاهل الأردني، إلى أهمية تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.وجرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مباحثات في عمّان، تناولت الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، وكذلك القضية الفلسطينية، والتسوية في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20221012/بوغدانوف-يبحث-مع-السفير-العراقي-لدى-روسيا-تعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1068947647.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار الأردن
روسيا, الخارجية الروسية, ميخائيل بوغدانوف, أخبار الأردن
بوغدانوف يبحث مع السفير الأردني التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في سوريا
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى موسكو، خالد شوابكة، جوانب الأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على أوضاع التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وتطور الأوضاع في سوريا وما حولها.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية
: "في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة بناء على طلبه. وخلال المحادثة، جرى تبادل للآراء حول الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية، مع التركيز على وضع التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية وتطور الوضع في سوريا وما حولها".
وأضاف البيان أنه "جرى إيلاء اهتمام خاص لقضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية
الودية تقليديا، بما في ذلك في سياق تنفيذ الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمّان، في 2-3 نوفمبر الجاري".
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد أكد يوم الخميس المنصرم، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، في عمان، أهمية تثبيت الاستقرار في سوريا خاصة في الجنوب السوري. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار العاهل الأردني، إلى أهمية تفعيل جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية
، بما يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.
وجرى خلال اللقاء بحث القضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وأجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مباحثات في عمّان، تناولت الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، وكذلك القضية الفلسطينية، والتسوية في الشرق الأوسط.