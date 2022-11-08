ما هي القدرات العسكرية لجيوش مجلس التعاون الخليجي الـ 6 في 2022؟
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش السعودي
© AFP 2022 / ABDULLAH AL-QADRY
يضم مجلس التعاون الخليجي 6 دول يتفاوت تصنيف جيوشها عالميا بين المرتبة رقم 20 والمرتبة الـ 99 بين أقوى 142 جيشا في العالم.
وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022، إلى أن جيوش مجلس التعاون الخليجي تمتلك نحو ألفي طائرة حربية وحوالي ألفي دبابة، إضافة إلى نحو 18 ألف مدرعة، بينما يصل إجمالي الوحدات البحرية بأساطيلها الحربية إلى أكثر من 270 وحدة بحرية.
وفيما يلي معلومات عن كل جيش من الجيوش الـ 6 التابعة لمجلس التعاون الخليجي وترتيبها عالميا:
الجيش السعودي
الترتيب: رقم 20 عالميا.
ميزانية الدفاع: 46 مليار دولار.
عدد الجنود: 350 ألف جندي.
الطائرات: 897 طائرة.
الدبابات: ألف و62 دبابة.
المدرعات: 6 آلاف و202 مدرعة.
المدافع ذاتية الحركة: 705 مدافع.
المدافع المقطورة: ألف و818 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 275 راجمة.
الوحدات البحرية: 57 وحدة بحرية.
الجيش الإماراتي
الترتيب: رقم 36 عالميا.
ميزانية الدفاع: 25.2 مليار دولار.
عدد الجنود: 77 ألف جندي.
الطائرات: 554 طائرة.
الدبابات: 354 دبابة.
المدرعات: 9 آلاف و255 مدرعة.
المدافع ذاتية الحركة: 183 مدفعا.
المدافع المقطورة: 76 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 149 راجمة.
الوحدات البحرية: 79 وحدة بحرية.
الجيش الكويتي
الترتيب: رقم 71 عالميا.
ميزانية الدفاع: 8.1 مليار دولار.
عدد الجنود: 48 ألف جندي.
الطائرات: 99 طائرة.
الدبابات: 367 دبابة.
المدرعات: 909 مدرعات.
المدافع ذاتية الحركة: 74 مدفعا.
المدافع المقطورة: لا يوجد.
راجمات الصواريخ: 27 راجمة.
الوحدات البحرية: 123 وحدة بحرية.
الجيش القطري
الترتيب: رقم 77 عالميا.
ميزانية الدفاع: 5.8 مليار دولار.
عدد الجنود: 19 ألف جندي.
الطائرات: 165 طائرة.
الدبابات: 134 دبابة.
المدرعات: 3 آلاف و100 مدرعة.
المدافع ذاتية الحركة: 46 مدفعا.
المدافع المقطورة: 12 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 47 راجمة.
الوحدات البحرية: 86 وحدة بحرية.
الجيش العماني
الترتيب: رقم 78 عالميا.
ميزانية الدفاع: 8.3 مليار دولار.
عدد الجنود: 46 ألف جندي.
الطائرات: 128 طائرة.
الدبابات: 117 دبابة.
المدرعات: 932 مدرعة.
المدافع ذاتية الحركة: لا يوجد.
المدافع المقطورة: 183 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 12 راجمة.
الوحدات البحرية: 22 وحدة بحرية.
الجيش البحريني
الترتيب: رقم 99 عالميا.
ميزانية الدفاع: 1.5 مليار دولار.
عدد الجنود: 13 ألف جندي.
الطائرات: 110 طائرات.
الدبابات: 180 دبابة.
المدرعات: 833 مدرعة.
المدافع ذاتية الحركة: 38 مدافعا.
المدافع المقطورة: 26 مدفعا.
راجمات الصواريخ: 17 راجمة.
الوحدات البحرية: 48 وحدة بحرية.
وتشير إحصائيات الموقع إلى أن عدد الجنود الإجمالي يشمل القوات العاملة والقوات الاحتياطية إضافة إلى القوات شبه العسكرية.
وترأس وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، اجتماع مجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نسخته الـ 19، اليوم الثلاثاء، الذي دعا فيه إلى رفع مستوى العمل الدفاعي الخليجي المشترك، مؤكد أن ذلك سيجعل دول الخليج "سدا منيعا، ودرعا واقيا لمواجهة المخاطر والتهديدات، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
© Sputnikأضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
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