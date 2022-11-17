https://sputnikarabic.ae/20221117/رئيس-جهورية-لوغانسك-دونباس-سيصبح-القلب-الصناعي-لروسيا-1070281013.html

رئيس جمهورية لوغانسك: دونباس سيصبح القلب الصناعي لروسيا

رئيس جمهورية لوغانسك: دونباس سيصبح القلب الصناعي لروسيا

قال رئيس جهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيشنيك، اليوم الخميس، إن دونباس سيستعيد إمكانياته الإنتاجية، وسيصبح القلب الصناعي لروسيا. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T14:55+0000

2022-11-17T14:55+0000

2022-11-17T15:13+0000

روسيا

جمهورية لوغانسك الشعبية

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وأضاف باسيشنيك لوكالة "سبوتنيك": "برنامج (إعادة الإعمار) تم وضعه ليس لعام واحد فقط، أنا متأكد من أننا سويا سنعيد المناطق، وسنعيد المجد السابق ومثل هذه الإمكانات الصناعية إلى دونباس. وسنعود مرة أخرى، أنا متأكد من هذا عمليا، من أن يصبح (دونباس) قلبا صناعيا في روسيا، كما كان دائما".وأشار باسيشنيك إلى أن "الجيش الروسي يسيطر على 99% من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، واحتلت القوات المسلحة الأوكرانية ثلاث بلدات صغيرة في المنطقة أي ما يعادل 1%".وأكد رئيس جهورية لوغانسك الشعبية أن "الوضع في الجبهة صعب لكن يمكن السيطرة عليه".وتابع باسيشنيك "نحن نعلم أن هناك حشدا للأفراد والمعدات (القوات الأوكرانية)، ربما في اتجاهنا، في اتجاه جمهورية لوغانسك الشعبية، لكننا على استعداد لصد هذه الهجمات".وختم باسيشنيك بالقول إن "القوات الشعبية في لوغانسك والقوات الروسية، بما فيهم ممثلو الوحدات الشيشانية "أخمات"، يشاركون في الدفاع عن الأراضي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغتنسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20221115/كييف-تركز-القوات-الرئيسية-في-اتجاه-لوغانسك-1070177390.html

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