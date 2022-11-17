https://sputnikarabic.ae/20221117/وزير-البنية-التحتية-الأوكراني-يعلن-تمديد-صفقة-الحبوب-لمدة-120-يوما-1070264015.html

وزير البنية التحتية الأوكراني يعلن عن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما

وزير البنية التحتية الأوكراني يعلن عن تمديد "صفقة الحبوب" لمدة 120 يوما

أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، اليوم الخميس، أن "صفقة الحبوب" ستمدد لمدة 120 يوما. 17.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-17T07:28+0000

2022-11-17T07:28+0000

2022-11-17T08:01+0000

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وكتب كوبراكوف على حسابه في "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "مبادرة النقل الآمن للمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود، تم تمديدها لمدة 120 يوما آخر، واتخذ هذا القرار للتو في إسطنبول، وظلت الأمم المتحدة وتركيا ضامنين لتنفيذ المبادرة".من جانبه أفاد مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة "سبوتنيك" بأن قرار تمديد "صفقة الحبوب" لم يتخذ حتى الآن، مشيرا إلى استمرار المفاوضات.وتم توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية للتصدير ومساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول في 22 يوليو/تموز.وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بعد هجوم كييف الإرهابي على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية بالقرب من سيفاستوبول.وفي وقت لاحق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن روسيا تستأنف المشاركة في صفقة الحبوب. وقال الكرملين إن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقات الحبوب لأغراض عسكرية.

https://sputnikarabic.ae/20221115/لافروف-غوتيريش-أكد-أن-صفقة-الحبوب-تمثل-أولوية-بالنسبة-له-1070195460.html

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