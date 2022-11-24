https://sputnikarabic.ae/20221124/إعلام-تأجيل-محادثات-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-فرض-سقف-أسعار-النفط-الروسي-1070516499.html

إعلام: تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي

إعلام: تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي

أعلنت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ"، اليوم الخميس، عن تأجيل محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن فرض سقف أسعار النفط الروسي بسبب الخلافات بين الدول، وقد تستأنف يوم غد... 24.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-24T16:41+0000

2022-11-24T16:41+0000

2022-11-24T16:41+0000

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وأضافت الوكالة "المفاوضات بشأن اقتراح مجموعة السبع التي كان من المفترض أن تستأنف في الأصل مساء اليوم الخميس تأجلت، لأن الدبلوماسيين يحتاجون وقتا لتجاوز الخلافات بين الدول الأعضاء، وقد تستأنف المفاوضات يوم غد الجمعة".يذكر أن اقترح الاتحاد الأوروبي إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوما إلى تاريخ تطبيق سقف أسعار النفط، وفقًا لتقارير نقلا عن الوثيقة.ويتطلب اعتماد حد لأسعار النفط موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وبحسب وكالة "بلومبرغ"، وصلت مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى طريق مسدود.وأفاد مسؤول رفيع بوزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، بأنه من المرجح أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد وضع سقف لسعر النفط الروسي، بتعديل سعر النفط عدة مرات سنويا وليس شهريا.وسعى وزراء مالية دول مجموعة السبع (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان) في سبتمبر/ أيلول، إلى فرض قيود على أسعار النفط الروسي، كجزء من توسيع العقوبات.وقدم الاتحاد الأوروبي في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والتي تتضمن أساسا تشريعيا لتحديد سقف سعر النقل البحري للنفط الروسي إلى دول ثالثة.وصعد الغرب ضغوط العقوبات ضد روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن هذه العقوبات كان لها ارتدادات قاسية على من فرضها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وبين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا، هي استراتيجية طويلة المدى بالنسبة للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

https://sputnikarabic.ae/20221122/الاتحاد-الأوروبي-يناقش-تأجيل-فرض-سقف-على-سعر-النفط-الروسي-لمدة-45-يوما-1070446313.html

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