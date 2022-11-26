https://sputnikarabic.ae/20221126/رئيس-الوزراء-العراقي-والسفير-الإيراني-يؤكدان-مواصلة-الاجتماعات-في-الملف-الأمني-1070564454.html

رئيس الوزراء العراقي والسفير الإيراني يؤكدان مواصلة الاجتماعات في الملف الأمني

رئيس الوزراء العراقي والسفير الإيراني يؤكدان مواصلة الاجتماعات في الملف الأمني

تلقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 26.11.2022, سبوتنيك عربي

2022-11-26T11:59+0000

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وذكرت رئاسة الوزراء العراقية، في بيان لها، أن "السوداني، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الذي بدوره نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة إيران، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشار البيان إلى أنه "تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار"، مؤكدين على "مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الأربعاء الماضي، أن "حكومة العراق المركزية أكدت التزامها بإبعاد الجماعات الإرهابية عن الحدود الغربية".وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي، إن "حكومة العراق المركزية اتفقت معنا بشأن ضرورة إبعاد الجماعات الإرهابية عن حدودنا ونزع سلاحها، وأعلنت التزامها بذلك".وأضاف أن "الاتفاقيات مع العراق مستمرة لضمان أمن حدود إيران لكي لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات مباشرة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ "الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن "القوات البرية التابعة للحرس الثوري تعلن استهداف مقر الجماعة الإرهابية الانفصالية (حزب آزاد كردستان) بالصواريخ والمسيرات الملغومة في أطراف كركوك".وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بحجة قصف "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، إن بلاده "تنتظر من العراق عدم السماح بتحويل إقليم كردستان إلى نقطة لانطلاق التهديدات ضد إيران".

https://sputnikarabic.ae/20221123/العراق-يقرر-وضع-خطة-لإعادة-انتشار-قواته-على-حدود-إيران-وتركيا-بعد-هجمات-استهدفت-كردستان-1070487627.html

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