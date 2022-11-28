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مقتل 4 أشخاص إثر هجوم مسلح على فندق في مقديشو
مقتل 4 أشخاص إثر هجوم مسلح على فندق في مقديشو
قال مسؤول أمني صومالي، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم مستمر من قبل مسلحي "حركة الشباب" الذين حاصروا فندقا شهيرا في العاصمة مقديشو ليل... 28.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-28T09:59+0000
2022-11-28T09:59+0000
الصومال
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كان من الممكن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متفرقة حتى بعد فجر اليوم حول "فيلا روز"، الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة تخضع لحراسة مشددة في مقديشو ويتردد عليها المشرعون والمسؤولون العامون.وقال ​​محمد ضاهر، الذي وصفته وكالة الأنباء "فرانس برس" بأنه "مسؤول في وكالة أمنية" إن "المسلحين الإرهابيين ما زالوا محاصرين داخل غرفة في المبنى، وقوات الأمن على وشك إنهاء الحصار قريبا جدا".وتابع: "حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص. وأصيب أشخاص عدة بينهم مسؤولون حكوميون". وصف شهود انفجارين هائلين أعقبهما إطلاق نار أدى إلى فرار الناس من مكان الحادث في منطقة بوندير.يقع الفندق على بعد بنايات قليلة من مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الفندق.وأعلنت "حركة الشباب"، وهي جماعة متشددة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما، مسؤوليتها عن الهجوم. كثف المتشددون هجماتهم ضد أهداف مدنية وعسكرية مع شن الحكومة المنتخبة "حرب شاملة" ضدهم.
https://sputnikarabic.ae/20221108/الرئيس-الصومالي-يتوجه-إلى-إريتريا-لبحث-عودة-آلاف-الجنود-الذين-كانوا-في-عداد-المفقودين-1069952378.html
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الصومال, العالم العربي
الصومال, العالم العربي

مقتل 4 أشخاص إثر هجوم مسلح على فندق في مقديشو

09:59 GMT 28.11.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsamehالصومال
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2022
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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قال مسؤول أمني صومالي، اليوم الاثنين، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم مستمر من قبل مسلحي "حركة الشباب" الذين حاصروا فندقا شهيرا في العاصمة مقديشو ليل الخميس.
كان من الممكن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات متفرقة حتى بعد فجر اليوم حول "فيلا روز"، الذي يقع بالقرب من القصر الرئاسي في منطقة تخضع لحراسة مشددة في مقديشو ويتردد عليها المشرعون والمسؤولون العامون.
وقال ​​محمد ضاهر، الذي وصفته وكالة الأنباء "فرانس برس" بأنه "مسؤول في وكالة أمنية" إن "المسلحين الإرهابيين ما زالوا محاصرين داخل غرفة في المبنى، وقوات الأمن على وشك إنهاء الحصار قريبا جدا".
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وتابع: "حتى الآن تأكدنا من مقتل أربعة أشخاص. وأصيب أشخاص عدة بينهم مسؤولون حكوميون". وصف شهود انفجارين هائلين أعقبهما إطلاق نار أدى إلى فرار الناس من مكان الحادث في منطقة بوندير.
يقع الفندق على بعد بنايات قليلة من مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود. وأفاد شهود عيان بأن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى الفندق.
وأعلنت "حركة الشباب"، وهي جماعة متشددة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما، مسؤوليتها عن الهجوم. كثف المتشددون هجماتهم ضد أهداف مدنية وعسكرية مع شن الحكومة المنتخبة "حرب شاملة" ضدهم.
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