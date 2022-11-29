https://sputnikarabic.ae/20221129/نائب-وزير-الدفاع-البولندي-يقدر-بنسبة-عالية-احتمالية-نشوب-حرب-بمشاركته-1070669307.html
نائب وزير الدفاع البولندي يقدر بنسبة عالية احتمالية نشوب حرب بمشاركته
نائب وزير الدفاع البولندي يقدر بنسبة عالية احتمالية نشوب حرب بمشاركته
قدر نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوتسيبا، اليوم الثلاثاء، احتمالية نشوب حرب بمشاركة جيش بلاده بنسبة عالية. 29.11.2022, سبوتنيك عربي
2022-11-29T16:24+0000
2022-11-29T16:24+0000
2022-11-29T16:41+0000
العالم
بولندا
الجيش البولندي
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وأضاف أوسيبا خلال محاضرة في أكاديمية كراكوف للتعدين والمعادن، إن الجيش البولندي يقدر احتمالية نشوب حرب تشمل البلاد على أنها عالية.وأضاف أوسيبا: "إذا كان هناك احتمال بنسبة 30% على الأقل، فأنا أستعد له بالفعل"، مشددا على أن هذا هو مؤشره الشخصي.وبحسب أوتسيبا، فإن الصراع العسكري الجاري في أوكرانيا سيكون "حاسما لخطط الصين" و"ليس فقط فيما يتعلق بتايوان"، وفقا لوكالة "РАР".وأعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات الخاصة لها.وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها البولندية بشأن تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي "باتريوت" في البلاد.بعد ذلك طرح رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، ماريوش بلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية على أراضي أوكرانيا، وليس في بولندا.
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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العالم, بولندا, الجيش البولندي
العالم, بولندا, الجيش البولندي
نائب وزير الدفاع البولندي يقدر بنسبة عالية احتمالية نشوب حرب بمشاركته
16:24 GMT 29.11.2022 (تم التحديث: 16:41 GMT 29.11.2022) تابعنا عبر
قدر نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوتسيبا، اليوم الثلاثاء، احتمالية نشوب حرب بمشاركة جيش بلاده بنسبة عالية.
وأضاف أوسيبا خلال محاضرة في أكاديمية كراكوف للتعدين والمعادن، إن الجيش البولندي
يقدر احتمالية نشوب حرب تشمل البلاد على أنها عالية.
وأضاف أوسيبا: "إذا كان هناك احتمال بنسبة 30% على الأقل، فأنا أستعد له بالفعل"، مشددا على أن هذا هو مؤشره الشخصي.
وبحسب أوتسيبا، فإن الصراع العسكري الجاري في أوكرانيا سيكون "حاسما لخطط الصين" و"ليس فقط فيما يتعلق بتايوان"، وفقا لوكالة "РАР
".
وأعلن رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، اليوم الثلاثاء، أن بولندا لن تسلم أوكرانيا أنظمة صواريخ "باتريوت"
المضادة للطائرات الخاصة لها.
وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبرخت، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها البولندية
بشأن تسيير دوريات في المجال الجوي البولندي بواسطة مقاتلات "يوروفايتر" الألمانية ونشر أنظمة دفاع جوي "باتريوت" في البلاد.
بعد ذلك طرح رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، ونائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الوطني، ماريوش بلاشتشاك، فكرة نشر أنظمة صواريخ "باتريوت" الألمانية على أراضي أوكرانيا، وليس في بولندا.