https://sputnikarabic.ae/20221205/توضيح-من-الجوازات-السعودية-بخصوص-كفالة-أولاد-الوافدين--1070887696.html

توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين

توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين

أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أولاد الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما. 05.12.2022, سبوتنيك عربي

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السعودية

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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها".واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.طالع أيضا: توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين

https://sputnikarabic.ae/20221015/الجوازات-السعودية-تؤكد-أن-انتهاء-سريان-صلاحية-جواز-السفر-لا-تترتب-عليه-أي-غرامات-مالية--1069054706.html

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