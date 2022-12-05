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توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين
توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين
أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أولاد الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T20:16+0000
2022-12-05T20:16+0000
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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها".واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.طالع أيضا: توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
https://sputnikarabic.ae/20221015/الجوازات-السعودية-تؤكد-أن-انتهاء-سريان-صلاحية-جواز-السفر-لا-تترتب-عليه-أي-غرامات-مالية--1069054706.html
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العالم العربي, السعودية
العالم العربي, السعودية

توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين

20:16 GMT 05.12.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEحظر التجول في السعودية بسبب فيروس "كورونا"
حظر التجول في السعودية بسبب فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أولاد الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما.
ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.
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وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها".
واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.
طالع أيضا: توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
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