https://sputnikarabic.ae/20221205/توضيح-من-الجوازات-السعودية-بخصوص-كفالة-أولاد-الوافدين--1070887696.html
توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين
توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين
أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أولاد الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما. 05.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-05T20:16+0000
2022-12-05T20:16+0000
2022-12-05T20:16+0000
العالم العربي
السعودية
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ووفقا لجريدة "عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد هوية مقيم على والدها".واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.طالع أيضا: توضيح جديد من الجوازات السعودية حول غرامة "بدل فاقد" لهوية "مقيم" للوافدين
https://sputnikarabic.ae/20221015/الجوازات-السعودية-تؤكد-أن-انتهاء-سريان-صلاحية-جواز-السفر-لا-تترتب-عليه-أي-غرامات-مالية--1069054706.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, السعودية
توضيح من الجوازات السعودية بخصوص كفالة أولاد الوافدين
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أصدرت مديرية الجوازات السعودية توضيحا يخص كفالة أولاد الوافدين، ذكورا وإناثا، عقب بلوغهم 25 عاما.
ووفقا لجريدة
"عكاظ" السعودية فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن نقل كفالة التابعين الذكور يكون إلزاميا عند بلوغهم 25 عاماً.
وبالنسبة للإناث فقد اشترطت ضرورة "وجود إثبات عدم زواج لتتمكن من تجديد
هوية مقيم على والدها".
واشترطت الجوازات السعودية كذلك، في حال رغبة الوافد في تجديد هوية مقيم لأولاده فوق الـ 21 عاما، أن يرفق المشهد الدراسي، في حين تلزم التعليمات بإجراء نقل الخدمات للتابعين
الذكور عند بلوغ سن 25 عاماً.