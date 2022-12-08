https://sputnikarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html

"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة

"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة

تختلف مواصفات بنادق القنص وفقا لطبيعة المهام التي يتم تصميم البندقية لتنفيذها، وتمثل "إس في-99" نوعا من البنادق الروسية المصممة لمهام القوات الخاصة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T08:35+0000

2022-12-08T08:35+0000

2022-12-08T08:35+0000

رصد عسكري

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070971317_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_45eee85d1092e46bf2c85b6f2cd6d98f.jpg

وتتميز بندقية "إس في-99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مصممة بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص الذي يستخدمها قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إس في-99"؟ولفت الموقع إلى أن بندقية "إس في - 99" مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.

https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا