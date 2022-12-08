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https://sputnikarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
تختلف مواصفات بنادق القنص وفقا لطبيعة المهام التي يتم تصميم البندقية لتنفيذها، وتمثل "إس في-99" نوعا من البنادق الروسية المصممة لمهام القوات الخاصة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:35+0000
2022-12-08T08:35+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتتميز بندقية "إس في-99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مصممة بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص الذي يستخدمها قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إس في-99"؟ولفت الموقع إلى أن بندقية "إس في - 99" مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.
https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة

08:35 GMT 08.12.2022
© Sputnik . SERGE PIVOVAROV / الانتقال إلى بنك الصوراستخدام بندقية قنص روسية خلال تدريب عسكري
استخدام بندقية قنص روسية خلال تدريب عسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . SERGE PIVOVAROV
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تختلف مواصفات بنادق القنص وفقا لطبيعة المهام التي يتم تصميم البندقية لتنفيذها، وتمثل "إس في-99" نوعا من البنادق الروسية المصممة لمهام القوات الخاصة.
وتتميز بندقية "إس في-99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2022
سلاح قنص من العيار الثقيل... معلومات عن البندقية الروسية "في كي إس"
21 سبتمبر, 10:38 GMT
ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مصممة بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص الذي يستخدمها قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.

ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إس في-99"؟

الوزن دون طلقات: 4.5 كيلوغرام (يشمل أجهزة الرؤية وكاتم الصوت).
عيار الطلقات: 5.6 ميلليمتر.
الطول بكاتم الصوت: 103 سنتيمترات.
طول الماسورة: 35.1 سنتيمتر.
مدى التصويب: 100 متر.
نظام التعمير: يدوي.
نظام الإطلاق: فردي.
سعة المخزن: 5 أو 10 طلقات.
ولفت الموقع إلى أن بندقية "إس في - 99" مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.
© Sputnikفي كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
في كيه إس... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
في كيه إس"... بندقية قنص روسية من العيار الثقيل
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