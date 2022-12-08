https://sputnikarabic.ae/20221208/إس-في-99-بندقية-قنص-روسية-صامتة-للقوات-الخاصة-1070971131.html
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
تختلف مواصفات بنادق القنص وفقا لطبيعة المهام التي يتم تصميم البندقية لتنفيذها، وتمثل "إس في-99" نوعا من البنادق الروسية المصممة لمهام القوات الخاصة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:35+0000
2022-12-08T08:35+0000
2022-12-08T08:35+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتتميز بندقية "إس في-99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، حسبما ذكر موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية مصممة بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص الذي يستخدمها قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إس في-99"؟ولفت الموقع إلى أن بندقية "إس في - 99" مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.
https://sputnikarabic.ae/20220921/سلاح-قنص-من-العيار-الثقيل-معلومات-عن-البندقية-الروسية-في-كي-إس-1068037463.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
"إس في-99"... بندقية قنص روسية صامتة للقوات الخاصة
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تختلف مواصفات بنادق القنص وفقا لطبيعة المهام التي يتم تصميم البندقية لتنفيذها، وتمثل "إس في-99" نوعا من البنادق الروسية المصممة لمهام القوات الخاصة.
وتتميز بندقية "إس في-99" بمعدل ارتداد منخفض ودقة تصويب عالية، حسبما ذكر
موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن البندقية الروسية
مصممة بكاتم صوت ومانع لهب بصورة تمنح القناص الذي يستخدمها قدرة أكبر على التخفي أثناء تنفيذ مهامه.
ما هي المواصفات الفنية للبندقية "إس في-99"؟
الوزن دون طلقات: 4.5 كيلوغرام (يشمل أجهزة الرؤية وكاتم الصوت).
عيار الطلقات: 5.6 ميلليمتر.
الطول بكاتم الصوت: 103 سنتيمترات.
طول الماسورة: 35.1 سنتيمتر.
سعة المخزن: 5 أو 10 طلقات.
ولفت الموقع إلى أن بندقية
"إس في - 99" مزودة بقضبان "بيكاتنلي" خاصة بأجهزة الرؤية، إضافة إلى إمكانية استخدام زر الأمان بكلتا اليدين أثناء الاستخدام.