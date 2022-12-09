https://sputnikarabic.ae/20221209/السفير-الإماراتي-في-روسيا-يثمن-التعاون-بين-البلدين-في-مجال-الفضاء-ويندد-بعسكرته-1071033439.html

السفير الإماراتي في روسيا يثمن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء ويندد بعسكرته

السفير الإماراتي في روسيا يثمن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء ويندد بعسكرته

كتب سفير الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر، يوم أمس الخميس، مقالاً تحدث فيه عن التعاون المتبادل في قطاع الفضاء، بما في ذلك مع روسيا. 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T16:37+0000

2022-12-09T16:37+0000

2022-12-09T16:37+0000

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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وقال الجابر في المقال الذي نشرته وكالة "إنترفاكس" إن "التعاون الدولي في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية هو أحد القوى الدافعة لتنمية الاقتصاد العالمي، وتساهم نتائج هذا التعاون في تحسين نوعية الحياة على الأرض، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم".وأضاف السفير الجابر: "واليوم تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في مجال استكشاف الفضاء مع روسيا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، وخلال المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية في دبي، وقعت بلداننا اتفاقية حكومية دولية بشأن استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".وأردف الجابر: "واستطاعت دولة الإمارات في فترة وجيزة منذ ولادة قطاع الفضاء الوطني ترجمة طموحاتها العظيمة في مجال استكشاف الفضاء إلى واقع ملموس من خلال إنجازات غير مسبوقة".وتابع الجابر: "وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، يومي 5 و 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عُقد مؤتمر عالمي مخصص لقطاع الفضاء بعنوان مناظرة أبوظبي للفضاء".ولفت السفير الجابر إلى أن "مجموعة من وكالات الفضاء الكبرى والشركات والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا يشاركون في المناقشة، حيث سيسعون إلى تطوير سياسات نموذجية في البلدان بطريقة تعزز الترويج التعاون في استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة الشعوب، وكذلك البرامج والمبادرات العامة والخاصة".وركز النقاش على تعزيز القانون الدولي للاستفادة من صناعة الفضاء، كما تم التطرق إلى مسألة الموازنة بين الاستخدام الاقتصادي والاستراتيجي لموارد الفضاء، وتوفير الحماية اللازمة لها، إلى جانب تحويل الفرص الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية.وختم الجابر: "إنني على يقين من أنه بفضل التعاون والمشاركة المتبادلة فقط، سيتمكن المجتمع الدولي من التغلب على جميع الصعوبات والتحديات في استكشاف الفضاء الخارجي، وأؤكد أن استخدام الفضاء الخارجي يمكن أن يقتصر على الأغراض السلمية".

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