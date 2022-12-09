https://sputnikarabic.ae/20221209/السفير-الإماراتي-في-روسيا-يثمن-التعاون-بين-البلدين-في-مجال-الفضاء-ويندد-بعسكرته-1071033439.html
السفير الإماراتي في روسيا يثمن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء ويندد بعسكرته
السفير الإماراتي في روسيا يثمن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء ويندد بعسكرته
كتب سفير الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر، يوم أمس الخميس، مقالاً تحدث فيه عن التعاون المتبادل في قطاع الفضاء، بما في ذلك مع روسيا. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T16:37+0000
2022-12-09T16:37+0000
2022-12-09T16:37+0000
روسيا
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وقال الجابر في المقال الذي نشرته وكالة "إنترفاكس" إن "التعاون الدولي في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية هو أحد القوى الدافعة لتنمية الاقتصاد العالمي، وتساهم نتائج هذا التعاون في تحسين نوعية الحياة على الأرض، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم".وأضاف السفير الجابر: "واليوم تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في مجال استكشاف الفضاء مع روسيا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، وخلال المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية في دبي، وقعت بلداننا اتفاقية حكومية دولية بشأن استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".وأردف الجابر: "واستطاعت دولة الإمارات في فترة وجيزة منذ ولادة قطاع الفضاء الوطني ترجمة طموحاتها العظيمة في مجال استكشاف الفضاء إلى واقع ملموس من خلال إنجازات غير مسبوقة".وتابع الجابر: "وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، يومي 5 و 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عُقد مؤتمر عالمي مخصص لقطاع الفضاء بعنوان مناظرة أبوظبي للفضاء".ولفت السفير الجابر إلى أن "مجموعة من وكالات الفضاء الكبرى والشركات والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا يشاركون في المناقشة، حيث سيسعون إلى تطوير سياسات نموذجية في البلدان بطريقة تعزز الترويج التعاون في استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة الشعوب، وكذلك البرامج والمبادرات العامة والخاصة".وركز النقاش على تعزيز القانون الدولي للاستفادة من صناعة الفضاء، كما تم التطرق إلى مسألة الموازنة بين الاستخدام الاقتصادي والاستراتيجي لموارد الفضاء، وتوفير الحماية اللازمة لها، إلى جانب تحويل الفرص الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية.وختم الجابر: "إنني على يقين من أنه بفضل التعاون والمشاركة المتبادلة فقط، سيتمكن المجتمع الدولي من التغلب على جميع الصعوبات والتحديات في استكشاف الفضاء الخارجي، وأؤكد أن استخدام الفضاء الخارجي يمكن أن يقتصر على الأغراض السلمية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السفير الإماراتي في روسيا يثمن التعاون بين البلدين في مجال الفضاء ويندد بعسكرته
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كتب سفير الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر، يوم أمس الخميس، مقالاً تحدث فيه عن التعاون المتبادل في قطاع الفضاء، بما في ذلك مع روسيا.
وقال الجابر في المقال الذي نشرته وكالة "إنترفاكس
" إن "التعاون الدولي في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية هو أحد القوى الدافعة لتنمية الاقتصاد العالمي، وتساهم نتائج هذا التعاون في تحسين نوعية الحياة على الأرض، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم".
من خلال الاستمرار في الاستكشاف المشترك للفضاء، ستقوم البلدان المشاركة في هذه العملية باكتشافات جديدة وتوسيع المعرفة، وستكون قادرة على الإجابة على عدد من الأسئلة العلمية الأساسية.
وأضاف السفير الجابر: "واليوم تتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة بنشاط في مجال استكشاف الفضاء مع روسيا، ففي أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2021، وخلال المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية في دبي، وقعت بلداننا اتفاقية حكومية دولية بشأن استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية".
وتسمح الاتفاقية لروسيا والإمارات العربية المتحدة بتطوير تعاون متبادل المنفعة في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بعد للأرض، ورصد الفضاء، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، واستكشاف الفضاء المأهول، والبحث العلمي في الفضاء الخارجي.
وأردف الجابر: "واستطاعت دولة الإمارات في فترة وجيزة منذ ولادة قطاع الفضاء الوطني ترجمة طموحاتها العظيمة في مجال استكشاف الفضاء إلى واقع ملموس من خلال إنجازات غير مسبوقة".
وتابع الجابر: "وبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، يومي 5 و 6 ديسمبر/ كانون الأول 2022، عُقد مؤتمر عالمي مخصص لقطاع الفضاء بعنوان مناظرة أبوظبي للفضاء".
إن انعقاد الجلسة الأولى من "مناظرة أبوظبي للفضاء" يؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بنمو وتطوير قطاع الفضاء في جميع أنحاء العالم.
ولفت السفير الجابر إلى أن "مجموعة من وكالات الفضاء الكبرى والشركات والمؤسسات الدولية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في مجال الفضاء والطيران والتكنولوجيا يشاركون في المناقشة، حيث سيسعون إلى تطوير سياسات نموذجية في البلدان بطريقة تعزز الترويج التعاون في استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة الشعوب، وكذلك البرامج والمبادرات العامة والخاصة".
وركز النقاش على تعزيز القانون الدولي للاستفادة من صناعة الفضاء، كما تم التطرق إلى مسألة الموازنة بين الاستخدام الاقتصادي والاستراتيجي لموارد الفضاء، وتوفير الحماية اللازمة لها، إلى جانب تحويل الفرص الاستراتيجية إلى فرص اقتصادية.
علاوة على ذلك، تمت معالجة القضايا المثيرة للقلق بما في ذلك مجموعات الأقمار الصناعية الضخمة التي اكتظت بالمدار الأرضي المنخفض، والبلدان التي تسعى بشكل متزايد إلى عسكرة الفضاء.
وختم الجابر: "إنني على يقين من أنه بفضل التعاون والمشاركة المتبادلة فقط، سيتمكن المجتمع الدولي من التغلب على جميع الصعوبات والتحديات في استكشاف الفضاء الخارجي
، وأؤكد أن استخدام الفضاء الخارجي يمكن أن يقتصر على الأغراض السلمية".