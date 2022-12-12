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موسكو: أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق
https://sputnikarabic.ae/20221212/موسكو-أنقرة-تدرك-ضرورة-التطبيع-والحفاظ-على-العلاقات-مع-دمشق----1071107224.html
موسكو: أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق
موسكو: أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق. 12.12.2022, سبوتنيك عربي
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2022-12-12T07:25+0000
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العالم العربي
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إسطنبول - سبوتنيك. وقال فرشينين للصحفيين عقب المحادثات في إسطنبول: "يبدو أن هناك تفاهما في تركيا على ضرورة تطبيع العلاقات والحفاظ عليها بين أنقرة وجميع الدول المجاورة في المنطقة، بما في ذلك سوريا. إذا حكمنا من خلال التقارير، هناك اتصال بين أنقرة ودمشق. أكرر نحن نؤيد تطبيع العلاقات".وأضاف فرشينين: "أما بالنسبة للتسوية السورية، فقد نوقشت هذه القضية بالتفصيل (خلال محادثات إسطنبول)، وقمنا بذلك من وجهة نظر ضمان التقدم نحو تسوية مستدامة وطويلة الأجل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".وبحسب فرشينين فقد تحدثت الأطراف في ضرورة "الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي الجمهورية السورية".
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

موسكو: أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق

07:14 GMT 12.12.2022 (تم التحديث: 07:25 GMT 12.12.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن أنقرة تدرك ضرورة التطبيع والحفاظ على العلاقات مع دمشق.
إسطنبول - سبوتنيك. وقال فرشينين للصحفيين عقب المحادثات في إسطنبول: "يبدو أن هناك تفاهما في تركيا على ضرورة تطبيع العلاقات والحفاظ عليها بين أنقرة وجميع الدول المجاورة في المنطقة، بما في ذلك سوريا. إذا حكمنا من خلال التقارير، هناك اتصال بين أنقرة ودمشق. أكرر نحن نؤيد تطبيع العلاقات".

"بالنسبة لقضايا تنظيم اللقاءات على مختلف المستويات، بما في ذلك على أعلى المستويات، فإننا ننطلق من حقيقة أن هذا قرار دولتين ذات سيادة، تركيا وسوريا".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي
سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي
وأضاف فرشينين: "أما بالنسبة للتسوية السورية، فقد نوقشت هذه القضية بالتفصيل (خلال محادثات إسطنبول)، وقمنا بذلك من وجهة نظر ضمان التقدم نحو تسوية مستدامة وطويلة الأجل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وبحسب فرشينين فقد تحدثت الأطراف في ضرورة "الاستعادة الكاملة لوحدة أراضي الجمهورية السورية".

"في هذا الصدد، نحن دائما ندعم الحوار بين دمشق وممثلي الأكراد. في سياق العلاقات الثنائية بين تركيا وسوريا، نعلم أن هذه العلاقات ليست سهلة، لكننا نرى أيضًا ضرورة الوصول إلى قاسم مشترك بين هذين البلدين الإقليميين المهمين. إننا ندافع عن تطبيع العلاقات انطلاقا من حقيقة أن ذلك سيكون عاملا جيدا لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة".

نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين - سبوتنيك عربي
سيرغي فيرشينين
نائب وزير الخارجية الروسي
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