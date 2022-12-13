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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/القوات-المسلحة-الروسية-تدمر-مستودعا-للذخيرة-وبطارية-صواريخ-للجيش-الأوكراني-في-دونيتسك-1071161735.html
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعا للذخيرة وبطارية صواريخ للجيش الأوكراني في دونيتسك
القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعا للذخيرة وبطارية صواريخ للجيش الأوكراني في دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة دمرت مستودعا للذخيرة، وبطارية إطلاق صواريخ متعددة (راجمات صواريخ) للجيش الأوكراني في جمهورية... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:48+0000
2022-12-13T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، "في منطقة بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت، "وفي منطقة بلدة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونتيجة لهجوم شنته القوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت بطارية إطلاق الصواريخ متعددة، للقوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن الطيران العملياتي والتكتيكي، وقوات الصواريخ والمدفعية، استهدفت 7 مواقع قيادة في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وبالإضافة إلى ذلك، استهداف 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، فضلا عن القوة البشرية والمعدات العسكرية في 172 منطقة".وتابع البيان "على محور كوبيانسك، حققت المدفعية الروسية إصابات مباشرة في المناطق المفتوحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع للمرتزقة، وقضت على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا، ودمرت عربتين عسكريتين ومدرعتين وأربع سيارات بيك آب".وأشار البيان إلى أنه، على محور كراسني ليمان ، قامت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة بإحباط الهجمات المضادة من قبل ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية انطلقت من مناطق تيرني ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت، بأن، "خسائر العدو بلغت أكثر من 50 قتيلا وجرحا من الجيش الأوكراني وعربتي مشاة عسكريتين وسيارة مصفحة وثلاث شاحنات صغيرة (بيك آب)".هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221211/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-175-مسلحا-أوكرانيا-خلال-الـ-24-ساعة-الماضية-1071081406.html
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روسيا, القوات الروسية
روسيا, القوات الروسية

القوات المسلحة الروسية تدمر مستودعا للذخيرة وبطارية صواريخ للجيش الأوكراني في دونيتسك

12:48 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022
جنود من القوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 27 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة دمرت مستودعا للذخيرة، وبطارية إطلاق صواريخ متعددة (راجمات صواريخ) للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، "في منطقة بلدة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت، "وفي منطقة بلدة كراسني ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، ونتيجة لهجوم شنته القوات الجوية الفضائية الروسية، دمرت بطارية إطلاق الصواريخ متعددة، للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن الطيران العملياتي والتكتيكي، وقوات الصواريخ والمدفعية، استهدفت 7 مواقع قيادة في مقاطعتي خاركوف وزابوروجيه، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وبالإضافة إلى ذلك، استهداف 86 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار، فضلا عن القوة البشرية والمعدات العسكرية في 172 منطقة".
وتابع البيان "على محور كوبيانسك، حققت المدفعية الروسية إصابات مباشرة في المناطق المفتوحة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع للمرتزقة، وقضت على أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا، ودمرت عربتين عسكريتين ومدرعتين وأربع سيارات بيك آب".
وأشار البيان إلى أنه، على محور كراسني ليمان ، قامت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة بإحباط الهجمات المضادة من قبل ثلاث مجموعات هجومية أوكرانية انطلقت من مناطق تيرني ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت، بأن، "خسائر العدو بلغت أكثر من 50 قتيلا وجرحا من الجيش الأوكراني وعربتي مشاة عسكريتين وسيارة مصفحة وثلاث شاحنات صغيرة (بيك آب)".
هذا، وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف العملية، بأنه "حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تعلن القضاء على 175 مسلحا أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية
11 ديسمبر, 11:41 GMT
وذلك، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى، المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتسليم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
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