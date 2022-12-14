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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/السفارة-الروسية-في-واشنطن-إمداد-كييف-بأنظمة-باتريوت-يخلق-مخاطر-جديدة-على-الأمن-العالمي-1071210556.html
سفارة روسيا في واشنطن: إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" يخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي
سفارة روسيا في واشنطن: إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" يخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، ان إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T21:49+0000
2022-12-14T21:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان، اليوم الخميس: " تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية "باتريوت". ويُزعم أن جو بايدن قد يتخذ مثل هذا القرار قريبًا. إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة (الأمريكية)، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.وحول تأخر وصول أنظمة "باتريوت"، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن المناقشة حول الأمر ممتدة مع الغرب لأنها أنظمة معقدة للغاية ومكلفة، متوقعا أن تدخل "باتريوت" القتال في أوكرانيا لكن في "المرحلة التالية"، على حد قوله.
https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-تضع-اللمسات-الأخيرة-لإرسال-صواريخ-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071174044.html
https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

سفارة روسيا في واشنطن: إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" يخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي

21:49 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 14.12.2022)
© AP Photo / IDF / AFPمنظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "باتريوت"
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / IDF / AFP
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يتبع
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، ان إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان، اليوم الخميس: " تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية "باتريوت". ويُزعم أن جو بايدن قد يتخذ مثل هذا القرار قريبًا. إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة (الأمريكية)، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لإرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا
أمس, 19:09 GMT
وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".
وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".
وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".
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وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن تشحن صواريخ باتريوت على وجه السرعة في الأيام المقبلة".

ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.
وحول تأخر وصول أنظمة "باتريوت"، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن المناقشة حول الأمر ممتدة مع الغرب لأنها أنظمة معقدة للغاية ومكلفة، متوقعا أن تدخل "باتريوت" القتال في أوكرانيا لكن في "المرحلة التالية"، على حد قوله.
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Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
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