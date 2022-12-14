https://sputnikarabic.ae/20221214/السفارة-الروسية-في-واشنطن-إمداد-كييف-بأنظمة-باتريوت-يخلق-مخاطر-جديدة-على-الأمن-العالمي-1071210556.html
سفارة روسيا في واشنطن: إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" يخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي
سفارة روسيا في واشنطن: إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" يخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، ان إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T21:49+0000
2022-12-14T21:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان، اليوم الخميس: " تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية "باتريوت". ويُزعم أن جو بايدن قد يتخذ مثل هذا القرار قريبًا. إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة (الأمريكية)، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.وحول تأخر وصول أنظمة "باتريوت"، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن المناقشة حول الأمر ممتدة مع الغرب لأنها أنظمة معقدة للغاية ومكلفة، متوقعا أن تدخل "باتريوت" القتال في أوكرانيا لكن في "المرحلة التالية"، على حد قوله.
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https://sputnikarabic.ae/20221129/بولندا-تؤكد-أنها-لن-تسلم-أوكرانيا-أنظمة-صواريخ-باتريوت-1070663625.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
سفارة روسيا في واشنطن: إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" يخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي
21:49 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 21:55 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، ان إمداد كييف بأنظمة "باتريوت" سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع.
موسكو - سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان، اليوم الخميس: " تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية "باتريوت". ويُزعم أن جو بايدن قد يتخذ مثل هذا القرار قريبًا. إذا تم تأكيد هذه المعلومات، فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة (الأمريكية)، والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها".
وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "إدارة بايدن تضع اللمسات الأخيرة
على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".
وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".
وأوضحوا أن "خطة البنتاغون
لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".
وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن تشحن صواريخ باتريوت على وجه السرعة في الأيام المقبلة".
ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.
وحول تأخر وصول أنظمة "باتريوت
"، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن المناقشة حول الأمر ممتدة
مع الغرب لأنها أنظمة معقدة للغاية ومكلفة، متوقعا أن تدخل "باتريوت" القتال في أوكرانيا لكن في "المرحلة التالية"، على حد قوله.