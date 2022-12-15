https://sputnikarabic.ae/20221215/المنسقة-الخاصة-للأمم-المتحدة-في-لبنان-لابد-من-إجراء-تحقيق-عاجل-حول-مقتل-جندي-اليونيفيل-1071232347.html
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: لابد من إجراء تحقيق عاجل حول مقتل جندي اليونيفيل
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: لابد من إجراء تحقيق عاجل حول مقتل جندي اليونيفيل
شددت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، على ضرورة إجراء تحقيق عاجل في حادث قتل عنصر قواتت اليونيفيل في لبنان. 15.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-15T13:30+0000
2022-12-15T13:30+0000
2022-12-15T13:30+0000
العالم العربي
اليونيفيل
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ووفقا لبيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، قالت فرونتسكا: "حزنت كثيرًا لوفاة الجندي الأيرلندي التابع لليونيفيل"، مقدمة "أحر التعازي إلى عائلته وإلى رئيس بعثة اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو، وجميع جنود حفظ السلام في جنوب لبنان، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل".وأكدت المسؤولة الأممية على أهمية "إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد وقائع هذه الحادثة المأساوية"، واصفة هذا التحقيق بأنه "أمر بالغ الأهمية".وقالت: "مشاعرنا مع سكان المنطقة الذين ربما أُصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث"، لافتة إلى أنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوّات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط".طالع أيضا: ميقاتي يؤكد ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات حادث قتيل اليونيفيل
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العالم العربي, اليونيفيل, أخبار لبنان
العالم العربي, اليونيفيل, أخبار لبنان
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: لابد من إجراء تحقيق عاجل حول مقتل جندي اليونيفيل
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شددت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، على ضرورة إجراء تحقيق عاجل في حادث قتل عنصر قواتت اليونيفيل في لبنان.
ووفقا لبيان نشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، قالت فرونتسكا: "حزنت كثيرًا لوفاة الجندي الأيرلندي
التابع لليونيفيل"، مقدمة "أحر التعازي إلى عائلته وإلى رئيس بعثة اليونيفيل اللواء أرولدو لازارو، وجميع جنود حفظ السلام في جنوب لبنان، وأتمنى للجرحى الشفاء العاجل".
وأكدت المسؤولة الأممية على أهمية "إجراء تحقيق سريع وشامل لتحديد وقائع هذه الحادثة المأساوية"، واصفة هذا التحقيق بأنه "أمر بالغ الأهمية".
وكانت قوات اليونيفيل، قد أعلنت مقتل جندي من أفرادها وإصابة ثلاثة آخرين في حادث وقع في العاقبية، خارج منطقة عمليّات اليونيفيل في جنوب لبنان.
وقالت: "مشاعرنا مع سكان المنطقة الذين ربما أُصيبوا أو شعروا بالخوف في الحادث"، لافتة إلى أنه "حتى الآن، التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسّق مع القوّات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقًا لتحديد ما حدث بالضبط".