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https://sputnikarabic.ae/20221221/وزير-خارجية-إيران-ينتقد-نظيرته-الفرنسية-ويعتبر-تدخل-باريس-في-شؤون-إيران-الداخلية-أمر-غير-مقبول-1071436720.html
وزير خارجية إيران ينتقد نظيرته الفرنسية ويعتبر تدخل باريس في شؤون إيران الداخلية أمر غير مقبول
وزير خارجية إيران ينتقد نظيرته الفرنسية ويعتبر تدخل باريس في شؤون إيران الداخلية أمر غير مقبول
انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، "تدخل فرنسا في شؤون ايران الداخلية واعتبره أمر غير مقبول". 21.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-21T08:55+0000
2022-12-21T08:55+0000
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وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إنه "أجرى محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر "بغداد 2 " في الأردن"، معتبرا تدخل فرنسا في شؤون إيران الداخلية أمر غير مقبول.وأضاف: "تعديل مواقف فرنسا كانت موضع نقاش، اتفقنا على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الأفضل، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية ومستقرة".وكانت فرنسا طالبت السلطات الإيرانية بوقف أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها ضد المحتجين، وذلك بعدما أعلنت طهران إعدام ثاني محتج فيما وصفته بـ"أعمال الشغب".جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت فيه إنه على السلطات الإيرانية أن توقف عمليات الإعدام فورا، مشددة على ضرورة الاستماع لمطالب الشعب.وأعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، فجر اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أشهر.وشهدت إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق"، التي تم حلها لاحقا.وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي أنها أطلقت سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد.وتقول تقديرات أممية إن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى نحو 15 ألف شخص بينهم أجانب.
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إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم

وزير خارجية إيران ينتقد نظيرته الفرنسية ويعتبر تدخل باريس في شؤون إيران الداخلية أمر غير مقبول

08:55 GMT 21.12.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2022
© AP Photo
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انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، "تدخل فرنسا في شؤون ايران الداخلية واعتبره أمر غير مقبول".
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إنه "أجرى محادثات مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا على هامش مؤتمر "بغداد 2 " في الأردن"، معتبرا تدخل فرنسا في شؤون إيران الداخلية أمر غير مقبول.
وأضاف: "تعديل مواقف فرنسا كانت موضع نقاش، اتفقنا على أن طريق الحوار والدبلوماسية هو الأفضل، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية قوية ومستقرة".
وكانت فرنسا طالبت السلطات الإيرانية بوقف أحكام الإعدام التي يتم تنفيذها ضد المحتجين، وذلك بعدما أعلنت طهران إعدام ثاني محتج فيما وصفته بـ"أعمال الشغب".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية، قالت فيه إنه على السلطات الإيرانية أن توقف عمليات الإعدام فورا، مشددة على ضرورة الاستماع لمطالب الشعب.
وأعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر ثان، فجر اليوم الاثنين، بدعوى ارتباطه بالاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ أشهر.
وشهدت إيران احتجاجات في عدة مناطق منذ وفاة فتاة تدعى مهسا أميني عقب توقيفها بواسطة "شرطة الأخلاق"، التي تم حلها لاحقا.
وأعلنت الحكومة الإيرانية، الثلاثاء الماضي أنها أطلقت سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد.
وتقول تقديرات أممية إن عدد المعتقلين خلال التظاهرات وصل إلى نحو 15 ألف شخص بينهم أجانب.
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