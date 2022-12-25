عربي
https://sputnikarabic.ae/20221225/فيفا-يضع-الركراكي-في-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-مدرب-1071566563.html
"فيفا" يضع الركراكي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب
"فيفا" يضع الركراكي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قائمته السنوية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب على مستوى العالم، حيث وضع الاتحاد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي ضمن الـ15... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:54+0000
2022-12-25T07:54+0000
رياضة
منتخب المغرب لكرة القدم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9a87ae7238f86efdd93225b9f92e95bd.jpg
ووفقا لوسائل إعلامية فإن الركراكي هو المدرب العربي الوحيد الذي ضمته القائمة، بين 15 مدربا عالميا.وضمت القائمة بجانب الركراكي كلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألمانيين يورغن كلوب وجوليان ناغلسمان والإسبانيين بيب غوارديولا وأوناي إيمري وألبرت ريارا.كما اشتملت القائمة كذلك على النمساوي أوليفر غلاسنر والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري والبرتغالي أبيل فيريرا والأمريكيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.يشار إلى أن وليد الركراكي تولى مسؤولية قيادة المنتخب الوطني لبلاده قبيل بطولة كأس العالم بـ 3 أشهر فقط.طالع أيضا: في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
https://sputnikarabic.ae/20221220/ملك-المغرب-يكرم-لاعبي-المنتخب-ويقلدهم-وسام-العرش-فيديو-1071425874.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070921543_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_eac7cdb44724b1242caf8dfcc43b9eaa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منتخب المغرب لكرة القدم

"فيفا" يضع الركراكي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب

07:54 GMT 25.12.2022
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
© AP Photo / Luca Bruno
تابعنا عبرTelegram
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قائمته السنوية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب على مستوى العالم، حيث وضع الاتحاد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي ضمن الـ15 المختارين لهذا العام.
ووفقا لوسائل إعلامية فإن الركراكي هو المدرب العربي الوحيد الذي ضمته القائمة، بين 15 مدربا عالميا.
الملك محمد السادس ملك المغرب يكرم المنتخب الوطني لكرة القدم بعد إنجاز مونديال قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
ملك المغرب يكرم لاعبي المنتخب ويقلدهم وسام العرش... فيديو
20 ديسمبر, 21:29 GMT
وضمت القائمة بجانب الركراكي كلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألمانيين يورغن كلوب وجوليان ناغلسمان والإسبانيين بيب غوارديولا وأوناي إيمري وألبرت ريارا.
كما اشتملت القائمة كذلك على النمساوي أوليفر غلاسنر والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري والبرتغالي أبيل فيريرا والأمريكيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.

وقد لفت الركراكي الأنظار بشدة، خلال قيادته المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الماضية، والتي أقيمت في قطر، حيث حقق مفاجأة مدوية ببلوغه الدور قبل النهائي، بعد مشوار حافل استطاع أن يتفوق فيه على منتخبات عالمية منها إسبانيا والبرتغال.

يشار إلى أن وليد الركراكي تولى مسؤولية قيادة المنتخب الوطني لبلاده قبيل بطولة كأس العالم بـ 3 أشهر فقط.
طالع أيضا: في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة23 ديسمبر, 20:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала