https://sputnikarabic.ae/20221225/فيفا-يضع-الركراكي-في-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-مدرب-1071566563.html
"فيفا" يضع الركراكي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب
"فيفا" يضع الركراكي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قائمته السنوية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب على مستوى العالم، حيث وضع الاتحاد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي ضمن الـ15... 25.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-25T07:54+0000
2022-12-25T07:54+0000
2022-12-25T07:54+0000
رياضة
منتخب المغرب لكرة القدم
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ووفقا لوسائل إعلامية فإن الركراكي هو المدرب العربي الوحيد الذي ضمته القائمة، بين 15 مدربا عالميا.وضمت القائمة بجانب الركراكي كلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألمانيين يورغن كلوب وجوليان ناغلسمان والإسبانيين بيب غوارديولا وأوناي إيمري وألبرت ريارا.كما اشتملت القائمة كذلك على النمساوي أوليفر غلاسنر والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري والبرتغالي أبيل فيريرا والأمريكيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.يشار إلى أن وليد الركراكي تولى مسؤولية قيادة المنتخب الوطني لبلاده قبيل بطولة كأس العالم بـ 3 أشهر فقط.طالع أيضا: في أكبر إنجاز تاريخي للمنتخبات العرب... المنتخب المغربي يحوز على المركز الرابع في مونديال قطر 2022
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رياضة, منتخب المغرب لكرة القدم
رياضة, منتخب المغرب لكرة القدم
"فيفا" يضع الركراكي في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قائمته السنوية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب على مستوى العالم، حيث وضع الاتحاد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي ضمن الـ15 المختارين لهذا العام.
ووفقا لوسائل
إعلامية فإن الركراكي هو المدرب العربي الوحيد الذي ضمته القائمة، بين 15 مدربا عالميا.
وضمت القائمة بجانب
الركراكي كلا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي والألمانيين يورغن كلوب وجوليان ناغلسمان والإسبانيين بيب غوارديولا وأوناي إيمري وألبرت ريارا.
كما اشتملت القائمة كذلك على النمساوي أوليفر غلاسنر والبرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي لوتشانو سباليتي والبرازيليين دوليفار جونيور ولويس سكولاري والبرتغالي أبيل فيريرا والأمريكيين هوغو إيبارا وبريان شميتزر.
وقد لفت الركراكي الأنظار بشدة، خلال قيادته المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم الماضية، والتي أقيمت في قطر، حيث حقق مفاجأة مدوية ببلوغه الدور قبل النهائي، بعد مشوار حافل استطاع أن يتفوق فيه على منتخبات عالمية منها إسبانيا والبرتغال.
يشار إلى أن وليد الركراكي تولى مسؤولية قيادة المنتخب الوطني لبلاده قبيل بطولة كأس العالم بـ 3 أشهر فقط.