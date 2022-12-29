https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-الرئيس-الصربي-يلغي-حالة-التأهب-القصوى-داخل-القوات-المسلحة-1071743566.html

إعلام: الرئيس الصربي يلغي حالة التأهب القصوى داخل القوات المسلحة

إعلام: الرئيس الصربي يلغي حالة التأهب القصوى داخل القوات المسلحة

قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أمر برفع حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في بلاده. 29.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-29T16:26+0000

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2022-12-29T16:26+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفق ما نشرته وكالة أنباء "تانيوج" نقلا عن مصدر في الرئاسة الصربية، اليوم الخميس، فقد ألغى فوتشيتش حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في البلاد.وكان الرئيس الصربي قد وضع القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى يوم الاثنين، بعد حلقة جديدة من التصعيد في شمال كوسوفو، حيث نصب الصرب المحليون حواجز على طريق رئيسي يؤدي إلى صربيا.وفي الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، بدأ الصرب في شمال كوسوفو في إقامة حواجز احتجاجًا على اعتقال ديجان بانتيك والعديد من ضباط الشرطة الصرب الآخرين من قبل سلطات كوسوفو بسبب مزاعم جرائم حرب وإرهاب يعود تاريخها إلى نزاع 1998-1999، فيما تم إطلاق سراح بانتيك من الحجز ووضعه قيد الإقامة الجبرية.طالع أيضا: قوة كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا وسط احتجاجات غاضبة

https://sputnikarabic.ae/20221226/صربيا-ترسل-قائد-الجيش-إلى-حدود-كوسوفو-مع-تصاعد-المخاوف-من-اندلاع-صراع-مسلح-1071612775.html

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