عربي
https://sputnikarabic.ae/20221229/إعلام-الرئيس-الصربي-يلغي-حالة-التأهب-القصوى-داخل-القوات-المسلحة-1071743566.html
إعلام: الرئيس الصربي يلغي حالة التأهب القصوى داخل القوات المسلحة
إعلام: الرئيس الصربي يلغي حالة التأهب القصوى داخل القوات المسلحة
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أمر برفع حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في بلاده. 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T16:26+0000
2022-12-29T16:26+0000
صربيا
كوسوفو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/04/1060821609_0:29:3027:1732_1920x0_80_0_0_0cad2757bc245957b7dff9d56cb9c8bd.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفق ما نشرته وكالة أنباء "تانيوج" نقلا عن مصدر في الرئاسة الصربية، اليوم الخميس، فقد ألغى فوتشيتش حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في البلاد.وكان الرئيس الصربي قد وضع القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى يوم الاثنين، بعد حلقة جديدة من التصعيد في شمال كوسوفو، حيث نصب الصرب المحليون حواجز على طريق رئيسي يؤدي إلى صربيا.وفي الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، بدأ الصرب في شمال كوسوفو في إقامة حواجز احتجاجًا على اعتقال ديجان بانتيك والعديد من ضباط الشرطة الصرب الآخرين من قبل سلطات كوسوفو بسبب مزاعم جرائم حرب وإرهاب يعود تاريخها إلى نزاع 1998-1999، فيما تم إطلاق سراح بانتيك من الحجز ووضعه قيد الإقامة الجبرية.طالع أيضا: قوة كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا وسط احتجاجات غاضبة
https://sputnikarabic.ae/20221226/صربيا-ترسل-قائد-الجيش-إلى-حدود-كوسوفو-مع-تصاعد-المخاوف-من-اندلاع-صراع-مسلح-1071612775.html
صربيا
كوسوفو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/04/1060821609_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_59b0ddfa397745605a2cdb27ac164819.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, كوسوفو, العالم
صربيا, كوسوفو, العالم

إعلام: الرئيس الصربي يلغي حالة التأهب القصوى داخل القوات المسلحة

16:26 GMT 29.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovicالانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد فوزه بالانتخابات، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022
الانتخابات الرئاسية الصربية - الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد فوزه بالانتخابات، بلغراد، صربيا 3 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
تابعنا عبرTelegram
قالت تقارير إعلامية إن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أمر برفع حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في بلاده.
موسكو- سبوتنيك. ووفق ما نشرته وكالة أنباء "تانيوج" نقلا عن مصدر في الرئاسة الصربية، اليوم الخميس، فقد ألغى فوتشيتش حالة التأهب القصوى للقوات المسلحة في البلاد.
جنود الجيش الصربي خلال مشاركتهم في مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا وبيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
صربيا ترسل قائد الجيش إلى حدود كوسوفو مع تصاعد المخاوف من اندلاع "صراع مسلح"
26 ديسمبر, 12:16 GMT
وكان الرئيس الصربي قد وضع القوات المسلحة الصربية في حالة تأهب قصوى يوم الاثنين، بعد حلقة جديدة من التصعيد في شمال كوسوفو، حيث نصب الصرب المحليون حواجز على طريق رئيسي يؤدي إلى صربيا.

ودعا فوتشيتش، أمس الأربعاء، الصرب في كوسوفو إلى الكف عن الاحتجاج على سلطات كوسوفو، التي لم تعترف صربيا باستقلالها وعشرات الدول الأخرى قط.

وفي الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، بدأ الصرب في شمال كوسوفو في إقامة حواجز احتجاجًا على اعتقال ديجان بانتيك والعديد من ضباط الشرطة الصرب الآخرين من قبل سلطات كوسوفو بسبب مزاعم جرائم حرب وإرهاب يعود تاريخها إلى نزاع 1998-1999، فيما تم إطلاق سراح بانتيك من الحجز ووضعه قيد الإقامة الجبرية.
طالع أيضا: قوة كوسوفو تعزز انتشارها حول معبر على حدود صربيا وسط احتجاجات غاضبة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала