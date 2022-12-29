https://sputnikarabic.ae/20221229/القوات-الأوكرانية-تستهدف-بلدات-في-جمهورية-دونيتسك-بـ12-قذيفة-1071753223.html
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات في جمهورية دونيتسك بـ12 قذيفة
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات في جمهورية دونيتسك بـ12 قذيفة
أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف استهدفت بـ 12 قذيفة... 29.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-29T22:52+0000
2022-12-29T22:52+0000
2022-12-29T22:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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موسكو - سبوتنيك. وصدر بيان عن البعثة على صفحتها على "التلغرام"، جاء فيه أنه "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ما بين الساعة : 23.43 و 23.53 من مساء الجمعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، للتجمع السكني في دونيتسك (كيفسكي)، وتم إطلاق 12 قذائف من عيار 155 ملم".ويشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وقد زودت الولايات المتحدة المركيية نظام كييف بمدافع هاوتزر طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20221229/صحيفة-خسارة-كييف-ستكون-مؤلمة-للغرب-وستضاف-للإخفاقات-العسكرية-في-فيتنام-وأفغانستان-1071737635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية تستهدف بلدات في جمهورية دونيتسك بـ12 قذيفة
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أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، اليوم الجمعة، بأن قوات كييف استهدفت بـ 12 قذيفة عيار 155 مليمترا، مدن وبلدات الجمهورية.
موسكو - سبوتنيك. وصدر بيان عن البعثة على صفحتها على "التلغرام"، جاء فيه أنه "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية ما بين الساعة : 23.43 و 23.53 من مساء الجمعة (يتزامن مع توقيت موسكو)، للتجمع السكني في دونيتسك
(كيفسكي)، وتم إطلاق 12 قذائف من عيار 155 ملم".
ويشار إلى أن دول "الناتو" تستخدم قذائف المدفعية عيار 155 مليمترا، وقد زودت الولايات المتحدة المركيية نظام كييف بمدافع هاوتزر طراز "إم777" تستخدم هذا العيار من القذائف.
وتستخدم القوات الأوكرانية، بشكل مكثف، المدفعية الميدانية لقصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، في وقت زود الغرب قوات كييف بمدافع ذاتية الدفع من طراز "بي زي إتش 2000" الألمانية، و"كراب" البولندية، و"سيزار" (القيصر) الفرنسية؛ وجميعها تستخدم قذائف عيار 155 مليمتر.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
وبعد انضمام جمهوريتي، دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، إلى روسيا أصبحت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.