https://sputnikarabic.ae/20221231/إعلام-سوري-تركيا-توافق-على-سحب-قواتها-من-سوريا-بعد-محادثات-ثلاثية-في-موسكو-1071783688.html

إعلام سوري: تركيا توافق على سحب قواتها من سوريا بعد محادثات ثلاثية في موسكو

إعلام سوري: تركيا توافق على سحب قواتها من سوريا بعد محادثات ثلاثية في موسكو

قالت تقارير إعلامية سورية إن تركيا وافقت على سحب قواتها من سوريا عقب محادثات ثلاثية في العاصمة الروسية موسكو. 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T07:28+0000

2022-12-31T07:28+0000

2022-12-31T07:28+0000

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ووفقا لما نشرته صحيفة الوطن السورية، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق، فإن أنقرة وافقت على سحب قواتها من الأراضي السورية بعد محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا في موسكو، الأربعاء الماضي.وبحسب مصادر الصحيفة، وافقت تركيا على سحب قواتها من الأراضي التي احتلتها شمالي سوريا، مؤكدةً أن روسيا وتركيا وسوريا ناقشت أيضا تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020، بشأن فتح الطريق السريع إم 4 الذي يربط حلب باللاذقية.يشار إلى أنه وفي الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والأمن ووزارات الخارجية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في الـ28 من ديسمبر، إن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية في موسكو لبحث سبل حل الأزمة السورية، والتي تعد أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11 عامًا.طالع أيضا: دمشق تصف اجتماع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بالإيجابي

https://sputnikarabic.ae/20221228/اجتماع-ثلاثي-لوزراء-دفاع-روسيا-وسوريا-وتركيا-في-موسكو-1071703697.html

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