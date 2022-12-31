https://sputnikarabic.ae/20221231/انتقادات-غربية-للأعمال-الأوكرانية-في-الميدان-والكشف-عن-طلب-كييف-من-الصحفيين-تنفيذ-أعمال-دعائية-1071793590.html

انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان.. والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية

انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان.. والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية

قال مؤسس مجموعة "موزارت" الأمريكية للمرتزقة، أندرو ميلبورن، إنه شهد جميع أنواع الفظائع خلال قتاله في أوكرانيا إلى جانب قوات كييف، واصفا من يقومون بهذه الأعمال... 31.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-31T13:45+0000

2022-12-31T13:45+0000

2022-12-31T13:51+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائية

انتقادات غربية للأعمال الأوكرانية في الميدان.. والكشف عن طلب كييف من الصحفيين تنفيذ أعمال دعائيةفي سياق الأعمال الاوكرانية، كشفت مراسلة محطة الخدمة العامة الدنماركية، ماتيلد كيمر، أنّ الاستخبارات الأوكرانية طلبت منها أعمالاً دعائية لها، مستغلا أنه ألغى تصريح عملها في أوكرانيا ولن يُعيده، إلا إذا وافقت على السماح لوكالة التجسس بتوجيه تقاريرها.وذكر أن أوكرانيا تحاول حالياً استدراج التعاطف العالمي الغربي من أجل المواصلة في شحابة المال والسلاح والاستمرار في الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومات والقيادات السياسية الغربية جاهزة لتبرير كل الجرائم والأخطاء التي ترتكبها أوكرانيا في مناطق دونيتسك ولوغانسك وسابقاً في خيرسون، فأوكرانيا تعتبر الطفل المدلل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية لصالح طلب فلسطين فتوى قانونية من محكمة العدل حول شرعية الاحتلالاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار الفلسطيني القاضي بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وبأغلبية 87 دولة تم التصويت لصالح القرار، مقابل 26 دولة عارضته، في وقت امتنعت 53 دولة عن التصويت.ورحب رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، صلاح عبدالعاطي، بإقرار الجمعية العامة للقرار، موضحا أنه يعني قدرة للفلسطينيين على استثمار أعلى هيئة قضائية في العالم، لوضع فتوى قانونية في هذا المجال يمكن أن تؤسس لعملية مقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل.وأضاف أن قرار محكمة العدل في هذ الحالة سيكون استشاريا، والفلسطينيون يدركون ذلك، إلا أنه يحمل ميزة أخلاقية وسابقة قانونية تؤثر في مجرى الأحداث حول العالم، كما أن القرار يأتي بعد أن أقر الكنيسيت الإسرائيلي الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.الأمن المصري يتصدى لهجوم إرهابي على حاجز أمني في الإسماعيلية ويقتل أحد منفذي العمليةتصدى الأمن المصري لهجوم إرهابي قام به مسلحان على حاجز أمني في مدينة الإسماعيلية، شمال شرق العاصمة القاهرة، وفور وقوع الهجوم ذكرت وسائل إعلام مصرية أنه تم التصدي لمحاولة استهداف قوة أمنية بمحيط مسجد الصالحين في الإسماعيلية.وقالت مصادر بوزارة الداخلية المصرية ومديرية أمن مدينة الإسماعيلية، إن مسلحيْن اثنين على متن دراجتين ناريتين فتحا النار على نقطة تفتيش أمنية، ما أسفر عن استشهاد عنصرين من الشرطة ومواطن، وإصابة شرطيان آخران. وبحسب المصادر قتلت الشرطة المصرية أحد المسلحين بينما فر الثاني بمساعدة آخرين.وأوضح أن هذه العملية هي الأخطر تقريبا خلال السنوات الأربع السابقة، فالإرهاب كان قد تمركز أولا في شمال سيناء وبعد الحملة الموسعة تقلصت العمليات الإرهابية هناك، ثم عادت الحياة إلى طبيعتها.وأوضح غطاس أن الإرهاب تحرك من شمال سيناء إلى الوسط بعد ضرب المعاقل هناك والخطورة أنه انتشر الظن بأنه تم الإنهاء الكامل للإرهاب لكن العملية الأخيرة تطرح أسئلة ضرورية كثيرة عن هوية منفذ العملية وكيف انتقلت هذه المجموعات من شرق القناة إلى غرب القناة.كوريا الشمالية تطلق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى.. وواشنطن تقول إنها لا تشكل تهديدًا للحلفاءأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ بالستية باتجاه البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، في مسار تطوير الأسلحة التي تقوم بها بينغيانغ.ويعد هذا الإطلاق هو الأحدث في إطار سلسلة من التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية هذا العام، وسط تكهنات بأنها قد تجري تجربة نووية للمرة السابعة.وقال المتخصص في الشؤون الآسيوية، عماد الأزرق إن القيادة الكورية الشمالية عادةً ما ترسل العديد من الرسائل سواء للولايات المتحدة أو لدول الجوار، وتستهدف بالأساس دول الجوار، وذلك رداً على اتجاه طوكيو لتغيير استراتيجيتها الدفاعية وزيادة إنفاقها العسكري وزيادة تسليح الجيش الياباني.وأوضح أن واشنطن لا تهتم كثيراً بهذه التجربة باعتبار أنها صواريخ قصيرة المدى على خلاف ما إذا كانت هذه التجارب التي كانت تجريها كوريا الشمالية من قبل والمتعلقة بالصواريخ بعيدة المدى.البنك المركزي السوداني يصدر سياسته النقدية لعام 2023 ويستهدف الاستقرار الماليأعلن بنك السودان المركزي، إصدار سياسته النقدية لعام 2023، مؤكدا أنها تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتشجيع التمويل الأخضر.وقال البنك المركزي السوداني في بيان، إن سياسته النقدية للعام الجديد تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشمول المالي، بخلق فرص مواتيه للتمويل المستدام لمواجهة تحديات ومخاطر التغير المناخي.وأشار إلى أن سياسته تستهدف أيضا استقرار المستوى العام للأسعار، وخفض معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام، ونمو في القاعدة النقدية بمعدل 57% ونمو عرض في النقود بمعدل 28%.وأوضح أن الأمر يعتمد أيضا على تجاوب المجتمع الدولي مع السودان الذي ينفذ برنامج صندوق النقد الدولي دون دعم مالي من الصندوق، وهناك إجراءات قاسية يتم اتخاذها ولذلك توجد معاناة شديدة لتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي.من جهته، قال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن السودان يمكن أن يحقق الاستقرار المالي والنقدي إذا تم تكوين حكومة كفاءات مستقلة تستطيع أن تدير ما تبقى من المرحلة الانتقالية واستكمال هياكل المرحلة الانتقالية.وأضاف: "يمكن تحقيق الاستقرار من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية باعتبار أن السياسة المالية مسؤولة منها وزارة المالية والسياسة النقدية والتمويلية مسؤول منها البنك المركزي".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك.

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