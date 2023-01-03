https://sputnikarabic.ae/20230103/إحصاء-حكومي-تراجع-معدل-التضخم-السنوي-في-تركيا-إلى-6427-في-ديسمبر-2022-1071877824.html

تركيا: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 64.27% في ديسمبر 2022

تركيا: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 64.27% في ديسمبر 2022

تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.27% في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم 2022، وفق إحصاء حكومي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-03T10:16+0000

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وحسب وسائل إعلامية، قال معهد الإحصاء التركي الحكومي (تركستات)، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي في تركيا تباطأ في ديسمبر، حيث انخفض إلى 64.27% من 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني.ووفقا للإحصاء نفسه، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 1.18% في ديسمبر أيضا، وقال: "تم تسجيل أكبر الزيادات في الإسكان (79.83%) والأغذية والمشروبات غير الكحولية (77.87%) والنقل (54.45%)".كما قدمت ENAG، وهي مجموعة مستقلة من باحثي التضخم، بياناتها اليوم الثلاثاء، والتي تختلف حساباتها مع البيانات الرسمية وتشير إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 137.55%، فيما بلغ مستوى سعر المستهلك الشهري 5.18% بحسب المجموعة.وحاليًا، يتم تداول العملة الوطنية، الليرة، عند 18.7 مقابل الدولار الأمريكي.في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي،، قامت الحكومة التركية بتحديث توقعاتها، متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 65% في عام 2022 وينخفض إلى 25% في عام 2023 قبل أن يستقر عند أقل من 10% حتى عام 2025.حاولت الحكومة تنظيم الأزمة بخفض سعر الفائدة، لكن الوضع وصل إلى توازن نسبي فقط في ديسمبر 2021 عندما حدد البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14%، مع خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.طالع أيضا: تركيا تطبع عملات نقدية بمعدل قياسي وسط تضخم جامح

https://sputnikarabic.ae/20220905/ارتفاع-معدل-التضخم-في-تركيا-إلى-أكثر-من-80-على-أساس-سنوي-1067303082.html

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