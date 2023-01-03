https://sputnikarabic.ae/20230103/إحصاء-حكومي-تراجع-معدل-التضخم-السنوي-في-تركيا-إلى-6427-في-ديسمبر-2022-1071877824.html
تركيا: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 64.27% في ديسمبر 2022
تركيا: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 64.27% في ديسمبر 2022
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.27% في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم 2022، وفق إحصاء حكومي. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T10:16+0000
2023-01-03T10:16+0000
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وحسب وسائل إعلامية، قال معهد الإحصاء التركي الحكومي (تركستات)، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي في تركيا تباطأ في ديسمبر، حيث انخفض إلى 64.27% من 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني.ووفقا للإحصاء نفسه، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 1.18% في ديسمبر أيضا، وقال: "تم تسجيل أكبر الزيادات في الإسكان (79.83%) والأغذية والمشروبات غير الكحولية (77.87%) والنقل (54.45%)".كما قدمت ENAG، وهي مجموعة مستقلة من باحثي التضخم، بياناتها اليوم الثلاثاء، والتي تختلف حساباتها مع البيانات الرسمية وتشير إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 137.55%، فيما بلغ مستوى سعر المستهلك الشهري 5.18% بحسب المجموعة.وحاليًا، يتم تداول العملة الوطنية، الليرة، عند 18.7 مقابل الدولار الأمريكي.في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي،، قامت الحكومة التركية بتحديث توقعاتها، متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 65% في عام 2022 وينخفض إلى 25% في عام 2023 قبل أن يستقر عند أقل من 10% حتى عام 2025.حاولت الحكومة تنظيم الأزمة بخفض سعر الفائدة، لكن الوضع وصل إلى توازن نسبي فقط في ديسمبر 2021 عندما حدد البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14%، مع خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.طالع أيضا: تركيا تطبع عملات نقدية بمعدل قياسي وسط تضخم جامح
https://sputnikarabic.ae/20220905/ارتفاع-معدل-التضخم-في-تركيا-إلى-أكثر-من-80-على-أساس-سنوي-1067303082.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم
تركيا: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 64.27% في ديسمبر 2022
10:16 GMT 03.01.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 03.01.2023) تابعنا عبر
تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 64.27% في ديسمبر/ كانون الأول من العام المنصرم 2022، وفق إحصاء حكومي.
وحسب وسائل
إعلامية، قال معهد الإحصاء التركي الحكومي (تركستات)، اليوم الثلاثاء، إن التضخم السنوي في تركيا تباطأ في ديسمبر، حيث انخفض إلى 64.27% من 84.39% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ووفقا للإحصاء نفسه
، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تركيا بنسبة 1.18% في ديسمبر أيضا، وقال: "تم تسجيل أكبر الزيادات في الإسكان (79.83%) والأغذية والمشروبات غير الكحولية (77.87%) والنقل (54.45%)".
كما قدمت ENAG، وهي مجموعة مستقلة من باحثي التضخم
، بياناتها اليوم الثلاثاء، والتي تختلف حساباتها مع البيانات الرسمية وتشير إلى أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 137.55%، فيما بلغ مستوى سعر المستهلك الشهري 5.18% بحسب المجموعة.
وحاليًا، يتم تداول العملة الوطنية، الليرة، عند 18.7 مقابل الدولار الأمريكي.
في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي،، قامت الحكومة التركية
بتحديث توقعاتها، متوقعة أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 65% في عام 2022 وينخفض إلى 25% في عام 2023 قبل أن يستقر عند أقل من 10% حتى عام 2025.
وتواجه تركيا نموًا اقتصاديًا ضعيفًا منذ عام 2021، مع ارتفاع التضخم الاستهلاكي بشكل صاروخي وتعاني الليرة من تقلبات غير مسبوقة.
حاولت الحكومة تنظيم الأزمة بخفض سعر الفائدة، لكن الوضع وصل إلى توازن نسبي فقط في ديسمبر 2021 عندما حدد البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 14%، مع خسارة الليرة 44% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي.