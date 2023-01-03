https://sputnikarabic.ae/20230103/رئيس-الحكومة-الكويتية-يطلب-اجتماعا-مع-النواب-استباقا-لجلسة-10-يناير-1071876548.html
رئيس الحكومة الكويتية يطلب اجتماعا مع النواب استباقا لجلسة 10 يناير
رئيس الحكومة الكويتية يطلب اجتماعا مع النواب استباقا لجلسة 10 يناير
قالت تقارير إعلامية محلية، إن رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح قد طلب اجتماعا بين النواب والحكومة اليوم الثلاثاء. 03.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-03T09:53+0000
2023-01-03T09:53+0000
2023-01-03T09:53+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لجريدة القبس الكويتية، فإن الصباح قد طلب عقد اجتماع موسع بين النواب والحكومة، استباقاً لجلسة مجلس الأمة المقررة في الـ10 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة الملفات المختلف عليها بين السلطتين.وبناء على طلب رئيس الحكومة، قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بتوجيه الدعوة إلى النواب لاجتماع اليوم، "بعد اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي"، أبلغه فيه "رغبة رئيس مجلس الوزراء بلقاء النواب".ويزخر المشهد البرلماني الكويتي بالعديد من الملفات المختلف عليها بين الحكومة ونواب مجلس الأمة، جراء إدراج عدد من التقارير على جلسة الـ10 من يناير المقبل، ترفضها الحكومة الكويتية "فنياً ومالياً".وقالت المصادر: "هناك تقارب بين أعضاء السلطتين لاستعجال إقرار رفع الراتب التقاعدي، الثلاثاء المقبل، ولا سيما مع ترجيح طلب الحكومة تأجيل ملف القروض مجدداً لمزيد من الدراسة".يشار إلى أن "جدول أعمال الجلسة المقبلة، ملف المناصب القيادية الشاغرة المتضخم، ومقترحات شراء القروض، واسترداد الفوائد غير القانونية، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي".طالع أيضا: مجلس الأمة الكويتي يوافق على طلب الحكومة تأجيل شراء القروض
https://sputnikarabic.ae/20221215/بوادر-خلاف-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-بسبب-ملف-شراء-القروض-1071227244.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم
رئيس الحكومة الكويتية يطلب اجتماعا مع النواب استباقا لجلسة 10 يناير
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قالت تقارير إعلامية محلية، إن رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح قد طلب اجتماعا بين النواب والحكومة اليوم الثلاثاء.
ووفقا لجريدة
القبس الكويتية، فإن الصباح قد طلب عقد اجتماع موسع بين النواب والحكومة، استباقاً لجلسة مجلس الأمة المقررة في الـ10 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لمناقشة الملفات المختلف عليها بين السلطتين.
15 ديسمبر 2022, 11:23 GMT
وبناء على طلب رئيس الحكومة، قام رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، بتوجيه الدعوة إلى النواب لاجتماع اليوم، "بعد اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير
العمراني عمار العجمي"، أبلغه فيه "رغبة رئيس مجلس الوزراء بلقاء النواب".
ويزخر المشهد البرلماني الكويتي بالعديد من الملفات المختلف عليها بين الحكومة ونواب مجلس الأمة، جراء إدراج عدد من التقارير على جلسة الـ10 من يناير المقبل، ترفضها الحكومة الكويتية "فنياً ومالياً".
ونقلت القبس عن مصادر نيابية أن رئيس الحكومة يستهدف من الاجتماع مع النواب، "تقريب وجهات النظر والتشاور والتنسيق في عدد من الأولويات والقضايا التي تشهد تبايناً بين الجانبين الحكومي والنيابي".
وقالت المصادر: "هناك تقارب بين أعضاء السلطتين لاستعجال إقرار رفع الراتب التقاعدي، الثلاثاء المقبل، ولا سيما مع ترجيح طلب الحكومة تأجيل ملف القروض
مجدداً لمزيد من الدراسة".
يشار إلى أن "جدول أعمال الجلسة المقبلة، ملف المناصب القيادية الشاغرة المتضخم، ومقترحات شراء القروض، واسترداد الفوائد غير القانونية، ورفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي".