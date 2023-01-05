https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-وزير-الخارجية-التركي-سيجتمع-مع-نظيره-السوري-وقد-نعقد-اجتماعا-بين-الزعماء-بحسب-سير-المحادثات-1071958672.html
أردوغان: وزير الخارجية التركي سيجتمع مع نظيره السوري وقد نعقد اجتماعا بين الزعماء بحسب سير المحادثات
أردوغان: وزير الخارجية التركي سيجتمع مع نظيره السوري وقد نعقد اجتماعا بين الزعماء بحسب سير المحادثات
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "وزيري الخارجية في تركيا وسوريا سوف يجتمعان، وبحسب سير تلك المحادثات سوف يتحدد مصير عقد اجتماع بينه وبين... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:34+0000
2023-01-05T12:34+0000
2023-01-05T12:54+0000
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أنطاكيا- سبوتنيك. وقال أردوغان، خلال اجتماع مع أعضاء من حزبه العدالة والتنمية في أنقرة، إن "وزير الخارجية التركي سيجتمع مع نظيره السوري وقد نعقد اجتماعا بين الزعماء بحسب سير المحادثات".وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".وأضاف جاويش أوغلو، في حوار مع صحيفة "صباح": "سيكون من الخطأ تقديم مثل هذه التوقعات، في النهاية يجب أن يتخذ السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) هذا القرار، لكن هناك شيئًا قاله رئيسنا: "سيكون هناك حوار مرحلي".وكان أردوغان قال في 15 ديسمبر/ كانون الأول، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمانستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".وتابع الرئيس التركي: "نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, روسيا, رجب طيب أردوغان, العالم
أردوغان: وزير الخارجية التركي سيجتمع مع نظيره السوري وقد نعقد اجتماعا بين الزعماء بحسب سير المحادثات
12:34 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 12:54 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن "وزيري الخارجية في تركيا وسوريا سوف يجتمعان، وبحسب سير تلك المحادثات سوف يتحدد مصير عقد اجتماع بينه وبين نظيره السوري بشار الأسد".
أنطاكيا- سبوتنيك
. وقال أردوغان، خلال اجتماع مع أعضاء من حزبه العدالة والتنمية في أنقرة، إن "وزير الخارجية التركي سيجتمع مع نظيره السوري وقد نعقد اجتماعا بين الزعماء بحسب سير المحادثات".
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال، في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين قادة تركيا وسوريا، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية
".
وأضاف جاويش أوغلو، في حوار مع صحيفة "صباح": "سيكون من الخطأ تقديم مثل هذه التوقعات، في النهاية يجب أن يتخذ السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) هذا القرار، لكن هناك شيئًا قاله رئيسنا: "سيكون هناك حوار مرحلي".
وكان أردوغان قال في 15 ديسمبر/ كانون الأول، إنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس السوري بشار الأسد، لافتا إلى أن بوتين رحب بالفكرة.
ونقلت وسائل إعلام محلية تركية، تصريحات أردوغان خلال عودته من تركمانستان، حيث قال: "اقترحت على بوتين عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد، وهو رحب بذلك".
31 ديسمبر 2022, 07:28 GMT
وتابع الرئيس التركي:
"نريد اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا وسوريا. للقيام بذلك يجب أن تلتقي أجهزتنا الاستخباراتية أولا، ثم وزيري الدفاع والخارجية وبعد تلك الاجتماعات، نجتمع نحن القادة".