https://sputnikarabic.ae/20230109/أردوغان-أنقرة-تؤدي-دورها-في-مكافحة-التغير-المناخي-1072081671.html
أردوغان: أنقرة تؤدي دورها في مكافحة التغير المناخي
أردوغان: أنقرة تؤدي دورها في مكافحة التغير المناخي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تفي بدورها في مكافحة التغير المناخي العالمي. 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T11:45+0000
2023-01-09T11:45+0000
2023-01-09T12:26+0000
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جاء هذا في رسالة مصورة أرسلها لمؤتمر المناخ الدولي الخاص الذي تستضيفه الأمم المتحدة وباكستان في جنيف، بحسب "الأسوشيتدبرس".وفي إشارة للفيضانات المدمرة التي اجتاحت ثلث باكستان العام الماضي، قال الرئيس التركي إن هذه كارثة "كشفت مرة أخرى الآثار المدمرة للتغير المناخي".وأضاف أردوغان: "المعركة ضد هذه الكارثة والكوارث الأخرى المماثلة يجب أن تتم بتضامن من إطار استراتيجية".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر الذي تواصل يوما واحدا، لمناشدة العالم مساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات.تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-لزيلينسكي-مستعدون-للتوسط-في-اتفاق-سلام-دائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071964291.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار المناخ في العالم
أردوغان: أنقرة تؤدي دورها في مكافحة التغير المناخي
11:45 GMT 09.01.2023 (تم التحديث: 12:26 GMT 09.01.2023) تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تفي بدورها في مكافحة التغير المناخي العالمي.
جاء هذا في رسالة مصورة أرسلها لمؤتمر المناخ الدولي
الخاص الذي تستضيفه الأمم المتحدة وباكستان في جنيف، بحسب "الأسوشيتدبرس".
وقال أردوغان: "من الواضح أن التأثيرات المدمرة لأزمة المناخ تتطلب المزيد من الجهود الجماعية. التغير المناخي والمشكلات التي يسببها هي مشاكل مشتركة تواجه البشرية".
وفي إشارة للفيضانات المدمرة التي اجتاحت ثلث باكستان العام الماضي، قال الرئيس التركي
إن هذه كارثة "كشفت مرة أخرى الآثار المدمرة للتغير المناخي".
وأضاف أردوغان: "المعركة ضد هذه الكارثة والكوارث الأخرى المماثلة يجب أن تتم بتضامن من إطار استراتيجية".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المؤتمر الذي تواصل يوما واحدا، لمناشدة العالم مساعدة باكستان على التعافي من الفيضانات.
تعرضت باكستان لأمطار موسمية غير مسبوقة خلال الصيف، ما أدى إلى غرق ثلث البلاد تحت الماء وألحق أضرارا بمليوني منزل ومصرع أكثر من 1700 شخص.