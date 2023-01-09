https://sputnikarabic.ae/20230109/الاتحاد-الأوروبي-يستدعي-سفير-إيران-لديه-على-خلفية-أحكام-الإعدام-الأخيرة-بحق-بعض-المتظاهرين-1072095633.html

الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير إيران لديه على خلفية "أحكام الإعدام الأخيرة بحق بعض المتظاهرين"

الاتحاد الأوروبي يستدعي سفير إيران لديه على خلفية "أحكام الإعدام الأخيرة بحق بعض المتظاهرين"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، "استدعاء السفير الإيراني لديه، حسين دهقاني، للاحتجاج على إعدام السلطات الإيرانية متظاهرين اثنين شاركا في الاحتجاجات ضد... 09.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-09T18:57+0000

2023-01-09T18:57+0000

2023-01-09T18:57+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن "الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبية، ستيفانو سانينو، أعاد التأكيد على دعوة الاتحاد الأوروبي للسلطات الإيرانية لوقف الممارسات المدانة بشدة المتمثلة في إصدار وتنفيذ أحكام بالإعدام ضد المتظاهرين وإلغاء أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت بالفعل في على خلفية الاحتجاجات المستمرة فورا وبدون تأخير".وأكد سانينو، بحسب البيان، "معارضة الاتحاد الأوروبي الحازمة لاستخدام عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف"، مشددا على أن "قضايا حقوق الإنسان تقع في صميم العلاقات الداخلية والخارجية للاتحاد الأوروبي".وكانت بريطانيا وفرنسا أعلنت في وقت سابق اليوم، "استدعاء القائمين بالأعمال الإيرانية لديهما، احتجاجا على إعدام متظاهرين جدد في إيران".كما أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أنها "أمرت باستدعاء السفير الإيراني لدى برلين مرة أخرى للتعبير عن إدانتها لأحدث إعدام لمتظاهرين في إيران".ونفذت السلطات الإيرانية، السبت الماضي، حكم الإعدام بحق محمد مهدي كرمي ومحمد حسيني، لإدانتهما في جريمة قتل ضابط الأمن الإيراني روح الله عجميان، والذي كان أحد عناصر قوة "الباسيج"، خلال الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة.وشهدت إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ"شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمةً الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق، مشيرة إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230109/بريطانيا-وفرنسا-تستدعيان-القائمين-بالأعمال-الإيرانية-لديهما-احتجاجا-على-إعدام-متظاهرين-في-طهران-1072091657.html

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