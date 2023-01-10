عربي
https://sputnikarabic.ae/20230110/ما-هي-أقوى-3-جيوش-أفريقية-في-2023-1072137449.html
ما هي أقوى 3 جيوش أفريقية في 2023؟
ما هي أقوى 3 جيوش أفريقية في 2023؟
تضم القارة الأفريقية عشرات الجيوش التي يمتلك بعضها تصنيفات عالمية متقدمة مثل الجيش المصري الذي يصنف في المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم. 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T20:54+0000
2023-01-10T20:54+0000
رصد عسكري
مصر
أخبار مصر الآن
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070840258_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_65bfc0d65980a11d07a15a668192fd3d.jpg
ويصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى بين أضخم الجيوش الأفريقية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصائيات 2023، الذي أوضح أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة الثانية أفريقيا يليه جيش جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة أفريقيا.ما هي قدرات الجيش المصري؟يقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية، ويصنف في المرتبة الأولى أفريقيا ورقم 14 عالميا.ويضم العتاد العسكري للجيش المصري:ما هي قدرات الجيش الجزائري؟يقدر عدد جنود الجيش الجزائري بـ 465 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية، ويصنف في المرتبة الثانية أفريقيا ورقم 26 عالميا.ويضم العتاد العسكري للجيش الجزائري:ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟يقدر عدد جنود جيش جنوب أفريقيا بـ 232 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية ويصنف في المرتبة الثالثة أفريقيا ورقم 33 عالميا.ويضم العتاد العسكري لجيش جنوب أفريقيا:
https://sputnikarabic.ae/20220922/3-دول-عربية-تنفق-80-مليار-دولار-على-جيوشها-في-2022-1068081629.html
https://sputnikarabic.ae/20220913/5-جيوش-عربية-تمتلك-3-آلاف-طائرة-و9-آلاف-دبابة-1067687110.html
مصر
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/04/1070840258_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a18f5cb9af50fcce28c02ba78d58dd65.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر
رصد عسكري, مصر, أخبار مصر الآن, الجزائر

ما هي أقوى 3 جيوش أفريقية في 2023؟

20:54 GMT 10.01.2023
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالجيش المصري
الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبرTelegram
تضم القارة الأفريقية عشرات الجيوش التي يمتلك بعضها تصنيفات عالمية متقدمة مثل الجيش المصري الذي يصنف في المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ويصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى بين أضخم الجيوش الأفريقية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصائيات 2023، الذي أوضح أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة الثانية أفريقيا يليه جيش جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة أفريقيا.
الجيش الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
3 دول عربية تنفق 80 مليار دولار على جيوشها في 2022
22 سبتمبر 2022, 09:10 GMT

ما هي قدرات الجيش المصري؟

يقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية، ويصنف في المرتبة الأولى أفريقيا ورقم 14 عالميا.

ويضم العتاد العسكري للجيش المصري:

1069 طائرة حربية.
4664 دبابة.
77 ألف و596 مركبة.
1489 مدفع ذاتي الحركة.
2189 مدفعا مقطورا.
1575 راجمة صواريخ.
245 وحدة بحرية.

ما هي قدرات الجيش الجزائري؟

يقدر عدد جنود الجيش الجزائري بـ 465 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية، ويصنف في المرتبة الثانية أفريقيا ورقم 26 عالميا.
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2022
5 جيوش عربية تمتلك 3 آلاف طائرة و9 آلاف دبابة
13 سبتمبر 2022, 16:58 GMT

ويضم العتاد العسكري للجيش الجزائري:

547 طائرة حربية.
1700 دبابة.
35 ألفا و990 مركبة.
224 مدفعا ذاتي الحركة.
483 مدفعا مقطورا.
298 راجمة صواريخ.
201 وحدة بحرية.

ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟

يقدر عدد جنود جيش جنوب أفريقيا بـ 232 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية ويصنف في المرتبة الثالثة أفريقيا ورقم 33 عالميا.

ويضم العتاد العسكري لجيش جنوب أفريقيا:

226 طائرة حربية.
195 دبابة.
34 ألفا و540 مركبة.
49 مدفعا ذاتي الحركة.
82 مدفعا مقطورا.
101 راجمة صواريخ.
47 وحدة بحرية.
© Sputnikأضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала