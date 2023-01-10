ما هي أقوى 3 جيوش أفريقية في 2023؟
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIالجيش المصري
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
تضم القارة الأفريقية عشرات الجيوش التي يمتلك بعضها تصنيفات عالمية متقدمة مثل الجيش المصري الذي يصنف في المرتبة الـ 14 بين أضخم 145 جيشا في العالم.
ويصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى بين أضخم الجيوش الأفريقية، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي في إحصائيات 2023، الذي أوضح أن الجيش الجزائري يصنف في المرتبة الثانية أفريقيا يليه جيش جنوب أفريقيا في المرتبة الثالثة أفريقيا.
22 سبتمبر 2022, 09:10 GMT
ما هي قدرات الجيش المصري؟
يقدر عدد جنود الجيش المصري بمليون و220 ألف جندي ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية، ويصنف في المرتبة الأولى أفريقيا ورقم 14 عالميا.
ويضم العتاد العسكري للجيش المصري:
1069 طائرة حربية.
4664 دبابة.
77 ألف و596 مركبة.
1489 مدفع ذاتي الحركة.
2189 مدفعا مقطورا.
1575 راجمة صواريخ.
245 وحدة بحرية.
ما هي قدرات الجيش الجزائري؟
يقدر عدد جنود الجيش الجزائري بـ 465 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية، ويصنف في المرتبة الثانية أفريقيا ورقم 26 عالميا.
13 سبتمبر 2022, 16:58 GMT
ويضم العتاد العسكري للجيش الجزائري:
547 طائرة حربية.
1700 دبابة.
35 ألفا و990 مركبة.
224 مدفعا ذاتي الحركة.
483 مدفعا مقطورا.
298 راجمة صواريخ.
201 وحدة بحرية.
ما هي قدرات جيش جنوب أفريقيا؟
يقدر عدد جنود جيش جنوب أفريقيا بـ 232 ألف جندي بينهم قوات عاملة واحتياطية وشبه عسكرية ويصنف في المرتبة الثالثة أفريقيا ورقم 33 عالميا.
ويضم العتاد العسكري لجيش جنوب أفريقيا:
226 طائرة حربية.
195 دبابة.
34 ألفا و540 مركبة.
49 مدفعا ذاتي الحركة.
82 مدفعا مقطورا.
101 راجمة صواريخ.
47 وحدة بحرية.
© Sputnikأضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
أضخم 5 جيوش عربية من حيث حجم القوات العاملة في 2022
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