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وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا
وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا
أجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة إلى مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث زارت موقعا قريبا من الخطوط الأمامية للمواجهة بين... 10.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-10T16:08+0000
2023-01-10T16:08+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تزور مدينة خاركوف الأوكرانية قرب الخطوط الأمامية للجبهة، لتصبح أول عضو بمجلس الوزراء الألماني يرى المنطقة بأم العين".يذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بنحو 40 دبابة قتالية من طراز "ماردير1" على أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2023.
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العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية تزور مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا

16:08 GMT 10.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورأنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية
أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، زيارة إلى مدينة خاركوف شرقي أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، حيث زارت موقعا قريبا من الخطوط الأمامية للمواجهة بين القوات الروسية والأوكرانية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن "وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تزور مدينة خاركوف الأوكرانية قرب الخطوط الأمامية للجبهة، لتصبح أول عضو بمجلس الوزراء الألماني يرى المنطقة بأم العين".
يذكر أن المتحدث باسم مجلس الوزراء الألماني، ستيفن هيبيستريت، قال يوم الجمعة الماضي، إن بلاده تعتزم تزويد أوكرانيا بنحو 40 دبابة قتالية من طراز "ماردير1" على أن يتم التسليم في الربع الأول من عام 2023.
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