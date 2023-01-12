https://sputnikarabic.ae/20230112/المفوضة-الروسية-لحقوق-الإنسان-عن-نظيرها-الأوكراني-أظهر-استعدادا-للحوار-وآمل-ألا-يتم-تسييسه-1072190240.html

المفوضة الروسية لحقوق الإنسان عن نظيرها الأوكراني: أظهر استعدادا للحوار وآمل ألا يتم تسييسه

المفوضة الروسية لحقوق الإنسان عن نظيرها الأوكراني: أظهر استعدادا للحوار وآمل ألا يتم تسييسه

نقلت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، ، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، عن نظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، أنه أظهر استعدادا للحوار في المسائل الإنسانية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-12T10:07+0000

2023-01-12T10:07+0000

2023-01-12T10:07+0000

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أنقرة- سبوتنيك. ووفق تصريحاتها، اليوم، أكدت موسكالكوفا أن لوبينيتس أظهر في الاجتماع الذي عقد في تركيا استعدادا للحوار لا ينبغي تسييسه.وكانت تاتيانا قد شاركت في اجتماع ثلاثي في العاصمة التركية أنقرة، ضم بجانبها كلا من المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، ومفوض حقوق الإنسان التركي سيريف مالكوك.وقالت تاتيانا: "نعم، أرى أن المسؤول الأوكراني اتبع نهجا عمليا وأبدى استعدادا للحوار، وحتى الآن، لدينا بالفعل نتائج ملموسة بشأن البحث عن المفقودين وبشأن العودة المتبادلة للأطفال إلى أسرهم".وردًا على سؤال حول احتمالية إنشاء ممر إنساني، أوضحت المسؤولة الروسية أن هذا الأمر لم يكن على جدول أعمال الاجتماع مع ديميترو، حيث تناقش وزارتا الدفاع في البلدين مثل هذه القضايا الاستراتيجية.من جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأربعاء، أن بلاده تؤيد فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا لمساعدة النساء والأطفال، وكذلك المصابين والمتضررين من الأزمة الأوكرانية.طالع أيضا: موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا

https://sputnikarabic.ae/20221106/أمريكا-تريد-من-أوكرانيا-أن-تظهر-انفتاحها-على-الحوار-مع-روسيا-1069872075.html

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