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https://sputnikarabic.ae/20230112/المفوضة-الروسية-لحقوق-الإنسان-عن-نظيرها-الأوكراني-أظهر-استعدادا-للحوار-وآمل-ألا-يتم-تسييسه-1072190240.html
المفوضة الروسية لحقوق الإنسان عن نظيرها الأوكراني: أظهر استعدادا للحوار وآمل ألا يتم تسييسه
المفوضة الروسية لحقوق الإنسان عن نظيرها الأوكراني: أظهر استعدادا للحوار وآمل ألا يتم تسييسه
نقلت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، ، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، عن نظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، أنه أظهر استعدادا للحوار في المسائل الإنسانية. 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T10:07+0000
2023-01-12T10:07+0000
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أنقرة- سبوتنيك. ووفق تصريحاتها، اليوم، أكدت موسكالكوفا أن لوبينيتس أظهر في الاجتماع الذي عقد في تركيا استعدادا للحوار لا ينبغي تسييسه.وكانت تاتيانا قد شاركت في اجتماع ثلاثي في العاصمة التركية أنقرة، ضم بجانبها كلا من المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، ومفوض حقوق الإنسان التركي سيريف مالكوك.وقالت تاتيانا: "نعم، أرى أن المسؤول الأوكراني اتبع نهجا عمليا وأبدى استعدادا للحوار، وحتى الآن، لدينا بالفعل نتائج ملموسة بشأن البحث عن المفقودين وبشأن العودة المتبادلة للأطفال إلى أسرهم".وردًا على سؤال حول احتمالية إنشاء ممر إنساني، أوضحت المسؤولة الروسية أن هذا الأمر لم يكن على جدول أعمال الاجتماع مع ديميترو، حيث تناقش وزارتا الدفاع في البلدين مثل هذه القضايا الاستراتيجية.من جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأربعاء، أن بلاده تؤيد فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا لمساعدة النساء والأطفال، وكذلك المصابين والمتضررين من الأزمة الأوكرانية.طالع أيضا: موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20221106/أمريكا-تريد-من-أوكرانيا-أن-تظهر-انفتاحها-على-الحوار-مع-روسيا-1069872075.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

المفوضة الروسية لحقوق الإنسان عن نظيرها الأوكراني: أظهر استعدادا للحوار وآمل ألا يتم تسييسه

10:07 GMT 12.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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نقلت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان، ، تاتيانا موسكالكوفا، اليوم الخميس، عن نظيرها الأوكراني، دميترو لوبينيتس، أنه أظهر استعدادا للحوار في المسائل الإنسانية.
أنقرة- سبوتنيك. ووفق تصريحاتها، اليوم، أكدت موسكالكوفا أن لوبينيتس أظهر في الاجتماع الذي عقد في تركيا استعدادا للحوار لا ينبغي تسييسه.
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وكانت تاتيانا قد شاركت في اجتماع ثلاثي في العاصمة التركية أنقرة، ضم بجانبها كلا من المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، ومفوض حقوق الإنسان التركي سيريف مالكوك.
وقالت تاتيانا: "نعم، أرى أن المسؤول الأوكراني اتبع نهجا عمليا وأبدى استعدادا للحوار، وحتى الآن، لدينا بالفعل نتائج ملموسة بشأن البحث عن المفقودين وبشأن العودة المتبادلة للأطفال إلى أسرهم".

وأضافت: "وآمل أن يستمر الحوار، والأهم أنه لا ينبغي تسييسه، بل يجب أن يرتكز فقط على المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان".

وردًا على سؤال حول احتمالية إنشاء ممر إنساني، أوضحت المسؤولة الروسية أن هذا الأمر لم يكن على جدول أعمال الاجتماع مع ديميترو، حيث تناقش وزارتا الدفاع في البلدين مثل هذه القضايا الاستراتيجية.

وقالت: "لم نناقش مثل هذه القضية، نظرًا لأن وزارتي الدفاع في روسيا وأوكرانيا يعملن على القضايا ذات الطبيعة الإستراتيجية العالمية"، لافتة إلى أنه "من المهم جدًا عدم استبدال هيئات الدولة، ولكن يجب العمل بطريقة منسقة".

من جانبه كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد الأربعاء، أن بلاده تؤيد فتح ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا لمساعدة النساء والأطفال، وكذلك المصابين والمتضررين من الأزمة الأوكرانية.
طالع أيضا: موسكو تنتظر توضيحا من تركيا بشأن "خارطة الطريق" لإنشاء ممر إنساني بين روسيا وأوكرانيا
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