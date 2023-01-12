https://sputnikarabic.ae/20230112/سفير-أوكرانيا-لدى-لندن-كييف-ترغب-بالحصول-على-آلاف-الدبابات-من-الغرب-1072203665.html
سفير أوكرانيا لدى لندن: كييف ترغب بالحصول على آلاف الدبابات من الغرب
سفير أوكرانيا لدى لندن: كييف ترغب بالحصول على آلاف الدبابات من الغرب
صرح السفير الأوكراني في لندن، فاديم بريستايكو، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا بحاجة إلى آلاف الدبابات من حلفائها الغربيين، وأنها ترغب بما في ذلك وبالحصول على... 12.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-12T14:49+0000
2023-01-12T14:49+0000
2023-01-12T14:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال بريستايكو، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "نحتاج إلى الآلاف (الدبابات)، هذا أمر مؤكد، لأن الروس ينشرون آلاف الدبابات أمام خطوطنا. لدينا الكثير من الدبابات الخاصة بنا، لكننا بحاجة إلى أفضل، ما يمكننا من الاستفادة منه الآن".وأضاف السفير الأوكراني "لذلك، فإن دبابات تشالنجر وأبرامز وليوبارد، المتوافرة بكثرة في أوروبا، هي ما نحتاجه الآن".وأفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في وقت سابق نقلاً عن مصادر بأن المملكة المتحدة تدرس للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية. وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، الجنرال ريتشارد دانات، بأن إرسال لندن أقل من 50 دبابة "تشالنجر" إلى أوكرانيا لن يساعد كييف في تحقيق تغييرات "حقيقية" في ساحة المعركة.يذكر أن روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول الناتو بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشحنات التي تحتوي على أسلحة مخصصة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.كما صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويدها أوكرانيا بالسلاح. وأشار الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ أوكرانيا بالأسلحة لن يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
https://sputnikarabic.ae/20230109/سفير-أوكرانيا-في-لندن-جزء-من-الأسلحة-المقدمة-من-الغرب-منتهي-الصلاحية--1072090535.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
سفير أوكرانيا لدى لندن: كييف ترغب بالحصول على آلاف الدبابات من الغرب
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صرح السفير الأوكراني في لندن، فاديم بريستايكو، اليوم الخميس، بأن أوكرانيا بحاجة إلى آلاف الدبابات من حلفائها الغربيين، وأنها ترغب بما في ذلك وبالحصول على دبابات "تشالنجر" و"أبرامز" و"ليوبارد".
موسكو – سبوتنيك
. وقال بريستايكو، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية: "نحتاج إلى الآلاف (الدبابات)، هذا أمر مؤكد، لأن الروس ينشرون آلاف الدبابات أمام خطوطنا. لدينا الكثير من الدبابات الخاصة بنا، لكننا بحاجة إلى أفضل، ما يمكننا من الاستفادة منه الآن".
وأضاف السفير الأوكراني "لذلك، فإن دبابات تشالنجر وأبرامز وليوبارد، المتوافرة بكثرة في أوروبا، هي ما نحتاجه الآن".
وأفادت قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية في وقت سابق نقلاً عن مصادر بأن المملكة المتحدة تدرس للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة إمكانية تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية. وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، الجنرال ريتشارد دانات، بأن إرسال لندن أقل من 50 دبابة "تشالنجر" إلى أوكرانيا لن يساعد كييف في تحقيق تغييرات "حقيقية" في ساحة المعركة.
يذكر أن روسيا سبق وأرسلت مذكرة إلى دول الناتو
بسبب تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن الشحنات التي تحتوي على أسلحة مخصصة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
كما صرحت وزارة الخارجية الروسية
بأن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال تزويدها أوكرانيا بالسلاح. وأشار الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن قيام الغرب بضخ أوكرانيا بالأسلحة لن يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.