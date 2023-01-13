https://sputnikarabic.ae/20230113/كبير-المستشارين-الأمريكيين-للطاقة-تحديد-سقف-لأسعار-النفط-الروسي-حقق-المرجو-منه-لكن-أمامنا-طريق-طويل-1072236447.html

كبير المستشارين الأمريكيين للطاقة: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي حقق المرجو منه لكن أمامنا طريق طويل

كبير المستشارين الأمريكيين للطاقة: تحديد سقف لأسعار النفط الروسي حقق المرجو منه لكن أمامنا طريق طويل

أكد كبير المستشارين الأمريكيين لأمن الطاقة، عاموس هوشتاين، أن تحديد سقف لأسعار النفط الروسي قد حقق نتائجه المرجوة حتى الآن، لكنه لفت إلى أن الطريق لا تزال... 13.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-13T13:03+0000

2023-01-13T13:03+0000

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روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة السبع الكبار

العالم

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ووفق تصريحات له لـ"سي إن بي سي"، اليوم الجمعة، أوضح هوشتاين أن سقف أسعار النفط الروسي الذي وضعته مجموعة السبع، والذي يهدف إلى الحد من عائدات تصدير النفط لموسكو، قد حقق النتيجة المرجوة حتى الآن.وقال: "مع انخفاض أسعار النفط، ليس هناك شك في أن سقف السعر قد حقق، حتى الآن المرجو منه، لكن ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه".وفي الـ5 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وضع الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى للسعر قدره 60 دولارًا لكل برميل من النفط الخام الروسي، وانضمت إليه دول مجموعة السبع وأستراليا.وفي أواخر الشهر نفسه وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يحظر إمدادات النفط والمنتجات البترولية الروسية إذا كانت العقود تنص بشكل مباشر أو غير مباشر على حد أقصى للأسعار.وحسب آخر التقديرات الصادرة عن مركز هلسنكي لأبحاث الطاقة والهواء النظيف، ستصل خسائر روسيا بسبب تحديد سقف لأسعار النفط إلى 160 مليار يورو، وهو ما يوازي 171.7 مليار دولار، فيما توقع المركز نفسه أنه وبعد بدء الحظر في 5 فبراير/ شباط، سيرتفع هذا الرقم إلى 280 مليار يورو.طالع أيضا: "أسيان" لا تبحث دعم فكرة مجموعة السبع بشأن وضع سقف لأسعار النفط الروسي

https://sputnikarabic.ae/20221203/مجموعة-السبع-الكبار-تحدد-سقف-سعر-النفط-الروسي-على-مستوى-60-دولار-للبرميل-1070789277.html

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