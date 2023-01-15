https://sputnikarabic.ae/20230115/شركة-الطاقة-الأوكرانية-تعلن-انقطاع-التيار-الكهربائي-في-3-مناطق-منها-كييف-1072295497.html
شركة الطاقة الأوكرانية تعلن انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق منها كييف
شركة الطاقة الأوكرانية تعلن انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق منها كييف
أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية (دتيك)، انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق منها العاصمة كييف. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T10:02+0000
2023-01-15T10:02+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة، اليوم الأحد، أكدت حدوث انقطاع طارئ للكهرباء في مناطق أوديسا وكييف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.وذكر فرع الشركة في كييف أن "انقطاع التيار الكهربائي الطارئ يحدث في منطقة كييف"، مشيرا إلى أن "جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد".وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، قد أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة الضربات الدقيقة الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية التي نفذت منذ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه -في ذلك الوقت- من المستحيل استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.طالع أيضا: إعلام: كييف وخاركوف وخميلنيتسك ونيكولاييف ولفوف وزابوروجيه جزئيا من دون كهرباء
https://sputnikarabic.ae/20221217/عمدة-كييف-نصف-سكان-العاصمة-الأوكرانية-دون-تدفئة-وثلثهم-بلا-كهرباء-1071295495.html
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أخبار أوكرانيا, العالم
شركة الطاقة الأوكرانية تعلن انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق منها كييف
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أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية (دتيك)، انقطاع التيار الكهربائي في 3 مناطق منها العاصمة كييف.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان أصدرته الشركة، اليوم الأحد، أكدت حدوث انقطاع طارئ للكهرباء
في مناطق أوديسا وكييف ودنيبروبتروفسك في أوكرانيا.
17 ديسمبر 2022, 14:36 GMT
وذكر فرع الشركة في كييف أن "انقطاع التيار الكهربائي
الطارئ يحدث في منطقة كييف"، مشيرا إلى أن "جداول انقطاع التيار الكهربائي التي تم إعدادها مسبقًا لا تعمل بعد".
ووفقًا لـ "دتيك"، يتم أيضًا تطبيق انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك.
وكان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال، قد أكد في نوفمبر/ تشرين الثاني، أن حوالي 50% من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت نتيجة
الضربات الدقيقة الروسية ضد البنية التحتية الأوكرانية التي نفذت منذ الـ10 من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه -في ذلك الوقت- من المستحيل استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.