https://sputnikarabic.ae/20230115/عمرها-أكثر-من-40-عاما-معلومات-عن-مروحيات-أباتشي-التي-ترسلها-بريطانيا-إلى-أوكرانيا-1072299388.html
عمرها أكثر من 40 عاما... معلومات عن مروحيات "أباتشي" التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا
عمرها أكثر من 40 عاما... معلومات عن مروحيات "أباتشي" التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا
تصنف مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" ضمن المروحيات الهجومية التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:47+0000
2023-01-15T11:47+0000
2023-01-15T11:47+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102097/36/1020973662_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_2458205541b14c44b81f5f376f4588e0.jpg
ففي عام 1975، قامت مروحية أباتشي "إيه إتش - 64" بأول رحلة طيران، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة رسميا منذ 1986 حتى الآن.وتم تصميم الطائرة لتنفيذ مهام الهجوم على أهداف أرضية وتقديم الدعم الجوي للقوات البرية والاشتباك مع أهداف جوية مماثلة، إضافة إلى مهام البحث وجمع المعلومات الاستخباراتية.ويتكون طاقم المروحية من فردين مع تزويدها برادارات ووسائل تشويش مختلفة تتوافق مع طبيعة مهامها.ما هي المواصفات الفنية لمروحية أباتشي "إيه إتش - 64"؟ولفت الموقع إلى أن مروحية "إيه إتش - 64" تم تصميمها بواسطة عدة شركات أبرزها شركة "بوينغ" الأمريكية وتستخدمها عدة دول حول العالم منها بريطانيا، التي أعلنت أنها سترسل عدد منها إلى أوكرانيا.يذكر أن مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" تتعرض لحوادث متكررة كان آخرها تحطم إحداها في يونيو/ حزيران الماضي بالقرب من قاعدة عسكرية، في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمي تايمز" الأمريكي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20210523/الصياد-الليلي-مروحية-هجومية-بقدرات-خارقة-1049043724.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-مروحيات-أباتشي-بصواريخ-هيلفاير-1072291003.html
https://sputnikarabic.ae/20220830/مروحيات-كا-52-تحبط-محاولة-هجومية-للقوات-الأوكرانية-1067018264.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102097/36/1020973662_142:0:2357:1661_1920x0_80_0_0_a5cdc5e4d913e8202621930668e6a6c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
عمرها أكثر من 40 عاما... معلومات عن مروحيات "أباتشي" التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
تصنف مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" ضمن المروحيات الهجومية التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما.
ففي عام 1975، قامت مروحية أباتشي "إيه إتش - 64" بأول رحلة طيران، حسبما ذكر
موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة رسميا منذ 1986 حتى الآن.
وتم تصميم الطائرة لتنفيذ مهام الهجوم
على أهداف أرضية وتقديم الدعم الجوي للقوات البرية والاشتباك مع أهداف جوية مماثلة، إضافة إلى مهام البحث وجمع المعلومات الاستخباراتية.
ويتكون طاقم المروحية من فردين مع تزويدها برادارات ووسائل تشويش مختلفة تتوافق مع طبيعة مهامها.
ما هي المواصفات الفنية لمروحية أباتشي "إيه إتش - 64"؟
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود: 10.1 طنا.
السرعة القصوى: 295 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 6400 متر.
ولفت الموقع إلى أن مروحية "إيه إتش - 64" تم تصميمها بواسطة عدة شركات أبرزها شركة "بوينغ" الأمريكية وتستخدمها عدة دول حول العالم منها بريطانيا، التي أعلنت أنها سترسل عدد منها إلى أوكرانيا.
يذكر أن مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" تتعرض لحوادث متكررة كان آخرها تحطم إحداها في يونيو/ حزيران الماضي بالقرب من قاعدة عسكرية، في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكر
موقع "أرمي تايمز" الأمريكي.
وتلقت أوكرانيا
مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري
والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.