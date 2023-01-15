عربي
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230115/عمرها-أكثر-من-40-عاما-معلومات-عن-مروحيات-أباتشي-التي-ترسلها-بريطانيا-إلى-أوكرانيا-1072299388.html
عمرها أكثر من 40 عاما... معلومات عن مروحيات "أباتشي" التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا
عمرها أكثر من 40 عاما... معلومات عن مروحيات "أباتشي" التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا
تصنف مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" ضمن المروحيات الهجومية التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما. 15.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-15T11:47+0000
2023-01-15T11:47+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102097/36/1020973662_0:128:2501:1534_1920x0_80_0_0_2458205541b14c44b81f5f376f4588e0.jpg
ففي عام 1975، قامت مروحية أباتشي "إيه إتش - 64" بأول رحلة طيران، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة رسميا منذ 1986 حتى الآن.وتم تصميم الطائرة لتنفيذ مهام الهجوم على أهداف أرضية وتقديم الدعم الجوي للقوات البرية والاشتباك مع أهداف جوية مماثلة، إضافة إلى مهام البحث وجمع المعلومات الاستخباراتية.ويتكون طاقم المروحية من فردين مع تزويدها برادارات ووسائل تشويش مختلفة تتوافق مع طبيعة مهامها.ما هي المواصفات الفنية لمروحية أباتشي "إيه إتش - 64"؟ولفت الموقع إلى أن مروحية "إيه إتش - 64" تم تصميمها بواسطة عدة شركات أبرزها شركة "بوينغ" الأمريكية وتستخدمها عدة دول حول العالم منها بريطانيا، التي أعلنت أنها سترسل عدد منها إلى أوكرانيا.يذكر أن مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" تتعرض لحوادث متكررة كان آخرها تحطم إحداها في يونيو/ حزيران الماضي بالقرب من قاعدة عسكرية، في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمي تايمز" الأمريكي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20210523/الصياد-الليلي-مروحية-هجومية-بقدرات-خارقة-1049043724.html
https://sputnikarabic.ae/20230115/بريطانيا-ترسل-إلى-أوكرانيا-مروحيات-أباتشي-بصواريخ-هيلفاير-1072291003.html
https://sputnikarabic.ae/20220830/مروحيات-كا-52-تحبط-محاولة-هجومية-للقوات-الأوكرانية-1067018264.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102097/36/1020973662_142:0:2357:1661_1920x0_80_0_0_a5cdc5e4d913e8202621930668e6a6c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

عمرها أكثر من 40 عاما... معلومات عن مروحيات "أباتشي" التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا

11:47 GMT 15.01.2023
© AFP 2023 / LEON NEALمروحية AH-64D أباتشي
مروحية AH-64D أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / LEON NEAL
تابعنا عبرTelegram
تصنف مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" ضمن المروحيات الهجومية التي صنعتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ أكثر من 40 عاما.
ففي عام 1975، قامت مروحية أباتشي "إيه إتش - 64" بأول رحلة طيران، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة رسميا منذ 1986 حتى الآن.
مروحيات مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2021
"الصياد الليلي"... مروحية هجومية بقدرات خارقة
23 مايو 2021, 13:42 GMT
وتم تصميم الطائرة لتنفيذ مهام الهجوم على أهداف أرضية وتقديم الدعم الجوي للقوات البرية والاشتباك مع أهداف جوية مماثلة، إضافة إلى مهام البحث وجمع المعلومات الاستخباراتية.
ويتكون طاقم المروحية من فردين مع تزويدها برادارات ووسائل تشويش مختلفة تتوافق مع طبيعة مهامها.

ما هي المواصفات الفنية لمروحية أباتشي "إيه إتش - 64"؟

الطول: 14.97 مترا.
العرض: 14.63 مترا.
الارتفاع: 4.95 مترا.
الوزن فارغة: 5.3 أطنان.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها من الأسلحة والوقود: 10.1 طنا.
السرعة القصوى: 295 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 6400 متر.
المدى: 480 كلم.
ولفت الموقع إلى أن مروحية "إيه إتش - 64" تم تصميمها بواسطة عدة شركات أبرزها شركة "بوينغ" الأمريكية وتستخدمها عدة دول حول العالم منها بريطانيا، التي أعلنت أنها سترسل عدد منها إلى أوكرانيا.
أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
بريطانيا ترسل إلى أوكرانيا مروحيات "أباتشي" بصواريخ "هيلفاير"
07:15 GMT
يذكر أن مروحيات أباتشي "إيه إتش - 64" تتعرض لحوادث متكررة كان آخرها تحطم إحداها في يونيو/ حزيران الماضي بالقرب من قاعدة عسكرية، في ولاية ألاباما الأمريكية، حسبما ذكر موقع "أرمي تايمز" الأمريكي.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات "كا-52" تحبط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية
30 أغسطس 2022, 07:31 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
© Sputnikكا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2023
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مدينة ديبالتسيفا الأوكرانية - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:52 GMTТанк Т-80 отправляется для боевой стрельбы по позициям ВСУ в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11 يناير, 20:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала