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https://sputnikarabic.ae/20230118/بحثا-عن-لقب-تاريخي-العراق-وسلطنة-عمان-يستعدان-لمواجهة-حاسمة-في-خليجي-25-1072424775.html
بحثا عن "لقب تاريخي"... العراق وسلطنة عمان يستعدان لمواجهة حاسمة في "خليجي 25"
بحثا عن "لقب تاريخي"... العراق وسلطنة عمان يستعدان لمواجهة حاسمة في "خليجي 25"
يستعد المنتخبان العراقي والعماني لمواجهة جديدة في بطولة "خليجي 25"، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد لقب تاريخي. 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T11:08+0000
2023-01-18T11:08+0000
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جاء ذلك حسبما وصفته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن العراق يسعى للفوز باللقب الرابع بعد غياب 35 عاما، بينما يسعى منتخب سلطنة عمان لحصد لقبه الثالث.ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الخميس، على استاد البصرة الدولي، ويديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة ستيفان كوفاكس.يذكر أن الفريقين التقيا في مباراة الافتتاح التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما، خلال منافسات المجموعة الأولى من البطولة.وحقق المنتخب العراقي اللقب 3 مرات في تاريخه خلال 1979 على أرضه، إضافة إلى 1984 و1988.أما المنتخب العماني فيسعى لتحقيق اللقب الثالث، بعدما فاز بالبطولة في 2009 و2018.يذكر أن المنتخبين التقيا في بطولة كأس الخليج 11 مرة، انتهت بفوز المنتخب العراقي 4 مرات والعماني مرتين، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.
https://sputnikarabic.ae/20230116/سلطنة-عمان-تفوز-على-البحرين-وتتأهل-لنهائي-خليجي-25-أمام-المنتخب-العراقي-1072365054.html
https://sputnikarabic.ae/20230111/مدرب-المنتخب-اليمني-يعد-بتحقيق-نتيجة-إيجابية-أمام-العراق-في-خليجي-25-1072149161.html
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رياضة, العراق, أخبار العراق اليوم, سلطنة عمان
رياضة, العراق, أخبار العراق اليوم, سلطنة عمان

بحثا عن "لقب تاريخي"... العراق وسلطنة عمان يستعدان لمواجهة حاسمة في "خليجي 25"

11:08 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEHجماهير المنتخب العماني في خليجي 25
جماهير المنتخب العماني في خليجي 25 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / HUSSEIN FALEH
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يستعد المنتخبان العراقي والعماني لمواجهة جديدة في بطولة "خليجي 25"، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد لقب تاريخي.
جاء ذلك حسبما وصفته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن العراق يسعى للفوز باللقب الرابع بعد غياب 35 عاما، بينما يسعى منتخب سلطنة عمان لحصد لقبه الثالث.
المنتخب العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2023
مجتمع
سلطنة عمان تفوز على البحرين وتتأهل لنهائي "خليجي 25" أمام المنتخب العراقي
16 يناير, 20:00 GMT
ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء غد الخميس، على استاد البصرة الدولي، ويديرها طاقم تحكيم روماني بقيادة ستيفان كوفاكس.
يذكر أن الفريقين التقيا في مباراة الافتتاح التي انتهت بالتعادل السلبي بينهما، خلال منافسات المجموعة الأولى من البطولة.
جماهير المنتخب اليمني لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
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مدرب المنتخب اليمني يعد بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العراق في "خليجي 25"
11 يناير, 10:43 GMT
وحقق المنتخب العراقي اللقب 3 مرات في تاريخه خلال 1979 على أرضه، إضافة إلى 1984 و1988.
أما المنتخب العماني فيسعى لتحقيق اللقب الثالث، بعدما فاز بالبطولة في 2009 و2018.
يذكر أن المنتخبين التقيا في بطولة كأس الخليج 11 مرة، انتهت بفوز المنتخب العراقي 4 مرات والعماني مرتين، بينما انتهت 5 مباريات بالتعادل.
© Sputnikأكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة خليجي
أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة خليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
أكبر نتائج المباريات في تاريخ بطولة خليجي
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