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https://sputnikarabic.ae/20230118/وسط-استنفار-عسكري-على-الحدود-ما-قدرات-الجيشين-اللبناني-والإسرائيلي-1072437684.html
وسط استنفار عسكري على الحدود... ما قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي
وسط استنفار عسكري على الحدود... ما قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط، بينما يحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 15 في المنطقة، وكلاهما يشهد استنفارا عسكريا بسبب اختراق حدودي... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T15:31+0000
2023-01-18T15:31+0000
رصد عسكري
لبنان
إسرائيل
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وعلى المستوى العالمي، يتم تصنيف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوضحت أن الجيش اللبناني يأتي في المرتبة رقم 111 بين أضخم جيوش العالم.ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم 173 ألف جندي عامل، و465 جندي احتياطي إضافة إلى 8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.وتتكون القوات الجوية للجيش الإسرائيلي من 601 طائرة حربية تضم:وتضم القوات البرية في الجيش الإسرائيلي:ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا، ويضم 67 وحدة بحرية بينها:ما هي قدرات الجيش اللبناني؟تقدر ميزانية الدفاع اللبنانية بنحو مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش اللبناني 105 آلاف جندي بينهم 80 ألف قوات عاملة و25 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.وتضم القوات الجوية اللبنانية 78 طائرة حربية تشمل:وتشمل القوات البرية اللبنانية:ويصنف الأسطول الحربي اللبناني في المرتبة رقم 34 عالميًا ويضم 86 وحدة بحرية بينها 22 سفينة دورية.وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن هناك استنفار متبادل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعدما اخترقت جرافة إسرائيلية الخط الأزرق في خراج بلدة "المطلة"، المحاذية للحدود اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإسرائيلي-أجرينا-15-مناورة-مع-جيوش-شرق-أوسطية-وخليجية-1071738342.html
https://sputnikarabic.ae/20210418/5-جيوش-تمتلك-أضخم-قوة-مروحيات-في-الشرق-الأوسط-1048723507.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/وجها-لوجه-استنفار-عسكري-بين-الجيش-اللبناني-والإسرائيلي-بسبب-جرافة-1072433539.html
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رصد عسكري, لبنان, إسرائيل
رصد عسكري, لبنان, إسرائيل

وسط استنفار عسكري على الحدود... ما قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي

15:31 GMT 18.01.2023
© AFP 2023 / STRINGER الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية
الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
© AFP 2023 / STRINGER
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يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط، بينما يحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 15 في المنطقة، وكلاهما يشهد استنفارا عسكريا بسبب اختراق حدودي في جنوب لبنان.
وعلى المستوى العالمي، يتم تصنيف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوضحت أن الجيش اللبناني يأتي في المرتبة رقم 111 بين أضخم جيوش العالم.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2022
الجيش الإسرائيلي: أجرينا 15 مناورة مع جيوش شرق أوسطية وخليجية
29 ديسمبر 2022, 14:22 GMT

ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟

تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم 173 ألف جندي عامل، و465 جندي احتياطي إضافة إلى 8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.

وتتكون القوات الجوية للجيش الإسرائيلي من 601 طائرة حربية تضم:

241 مقاتلة.
32 طائرة هجومية.
15 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة.
153 طائرة تدريب.
23 طائرة مهام خاصة.
11 طائرة تزود بالوقود في الجو.
126 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.

وتضم القوات البرية في الجيش الإسرائيلي:

2200 دبابة.
56 ألفا و290 مدرعة.
650 مدفعا ذاتي الحركة.
300 مدفع مقطور.
300 راجمة صواريخ.

ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا، ويضم 67 وحدة بحرية بينها:

7 كورفيتات.
5 غواصات.
45 سفينة دورية.
الجيش الروسي - مروحية كا- 52 (أليغاتور)، المناورات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي، روسيا 24 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2021
5 جيوش تمتلك أضخم "قوة مروحيات" في الشرق الأوسط
18 أبريل 2021, 11:10 GMT

ما هي قدرات الجيش اللبناني؟

تقدر ميزانية الدفاع اللبنانية بنحو مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش اللبناني 105 آلاف جندي بينهم 80 ألف قوات عاملة و25 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.

وتضم القوات الجوية اللبنانية 78 طائرة حربية تشمل:

9 طائرات هجومية.
9 طائرات تدريب.
60 مروحية.

وتشمل القوات البرية اللبنانية:

361 دبابة.
9 آلاف 864 مدرعة.
84 مدفع ذاتي الحركة.
374 مدفع مقطور.
30 راجمة صواريخ.
ويصنف الأسطول الحربي اللبناني في المرتبة رقم 34 عالميًا ويضم 86 وحدة بحرية بينها 22 سفينة دورية.
علم حزب الله، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
وجها لوجه... استنفار عسكري بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بسبب جرافة
12:38 GMT
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن هناك استنفار متبادل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعدما اخترقت جرافة إسرائيلية الخط الأزرق في خراج بلدة "المطلة"، المحاذية للحدود اللبنانية.
© Sputnikمقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2023
مقارنة عسكرية... الجيش الإسرائيلي في مواجهة 4 جيوش عربية
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