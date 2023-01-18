https://sputnikarabic.ae/20230118/وسط-استنفار-عسكري-على-الحدود-ما-قدرات-الجيشين-اللبناني-والإسرائيلي-1072437684.html
وسط استنفار عسكري على الحدود... ما قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي
وسط استنفار عسكري على الحدود... ما قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط، بينما يحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 15 في المنطقة، وكلاهما يشهد استنفارا عسكريا بسبب اختراق حدودي... 18.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-18T15:31+0000
2023-01-18T15:31+0000
2023-01-18T15:31+0000
رصد عسكري
لبنان
إسرائيل
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وعلى المستوى العالمي، يتم تصنيف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوضحت أن الجيش اللبناني يأتي في المرتبة رقم 111 بين أضخم جيوش العالم.ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية بـ 24.3 مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم 173 ألف جندي عامل، و465 جندي احتياطي إضافة إلى 8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.وتتكون القوات الجوية للجيش الإسرائيلي من 601 طائرة حربية تضم:وتضم القوات البرية في الجيش الإسرائيلي:ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا، ويضم 67 وحدة بحرية بينها:ما هي قدرات الجيش اللبناني؟تقدر ميزانية الدفاع اللبنانية بنحو مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش اللبناني 105 آلاف جندي بينهم 80 ألف قوات عاملة و25 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.وتضم القوات الجوية اللبنانية 78 طائرة حربية تشمل:وتشمل القوات البرية اللبنانية:ويصنف الأسطول الحربي اللبناني في المرتبة رقم 34 عالميًا ويضم 86 وحدة بحرية بينها 22 سفينة دورية.وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن هناك استنفار متبادل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعدما اخترقت جرافة إسرائيلية الخط الأزرق في خراج بلدة "المطلة"، المحاذية للحدود اللبنانية.
https://sputnikarabic.ae/20221229/الجيش-الإسرائيلي-أجرينا-15-مناورة-مع-جيوش-شرق-أوسطية-وخليجية-1071738342.html
https://sputnikarabic.ae/20210418/5-جيوش-تمتلك-أضخم-قوة-مروحيات-في-الشرق-الأوسط-1048723507.html
https://sputnikarabic.ae/20230118/وجها-لوجه-استنفار-عسكري-بين-الجيش-اللبناني-والإسرائيلي-بسبب-جرافة-1072433539.html
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رصد عسكري, لبنان, إسرائيل
رصد عسكري, لبنان, إسرائيل
وسط استنفار عسكري على الحدود... ما قدرات الجيشين اللبناني والإسرائيلي
تابعنا عبر
يصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الثالثة في الشرق الأوسط، بينما يحتل الجيش اللبناني المرتبة رقم 15 في المنطقة، وكلاهما يشهد استنفارا عسكريا بسبب اختراق حدودي في جنوب لبنان.
وعلى المستوى العالمي، يتم تصنيف الجيش الإسرائيلي في المرتبة رقم 18 بين أضخم 142 جيشا في العالم، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، التي أوضحت أن الجيش اللبناني يأتي في المرتبة رقم 111 بين أضخم جيوش العالم.
29 ديسمبر 2022, 14:22 GMT
ما هي قدرات الجيش الإسرائيلي؟
تقدر ميزانية الدفاع الإسرائيلية
بـ 24.3 مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي 646 ألف جندي بينهم 173 ألف جندي عامل، و465 جندي احتياطي إضافة إلى 8 آلاف فرد قوات شبه عسكرية.
وتتكون القوات الجوية للجيش الإسرائيلي من 601 طائرة حربية تضم:
15 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة.
11 طائرة تزود بالوقود في الجو.
126 مروحية بينها 48 مروحية هجومية.
وتضم القوات البرية في الجيش الإسرائيلي:
ويصنف الأسطول الحربي الإسرائيلي في المرتبة رقم 40 عالميا، ويضم 67 وحدة بحرية بينها:
ما هي قدرات الجيش اللبناني؟
تقدر ميزانية الدفاع اللبنانية بنحو مليار دولار، وتضم القوة البشرية للجيش اللبناني 105 آلاف جندي بينهم 80 ألف قوات عاملة و25 ألفا قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.
وتضم القوات الجوية اللبنانية 78 طائرة حربية تشمل:
وتشمل القوات البرية اللبنانية:
ويصنف الأسطول الحربي
اللبناني في المرتبة رقم 34 عالميًا ويضم 86 وحدة بحرية بينها 22 سفينة دورية.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن هناك استنفار متبادل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي
بعدما اخترقت جرافة إسرائيلية الخط الأزرق في خراج بلدة "المطلة"، المحاذية للحدود اللبنانية.