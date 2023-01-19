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https://sputnikarabic.ae/20230119/استطلاع-تدافع-خليجي-25-ناتج-عن-سوء-تنظيم-أم-شغف-كروي؟-1072476003.html
استطلاع... تدافع "خليجي 25" ناتج عن سوء تنظيم أم شغف كروي؟
استطلاع... تدافع "خليجي 25" ناتج عن سوء تنظيم أم شغف كروي؟
شهدت محافظة البصرة العراقية، اليوم الخميس، حادثة مؤسفة خلال توافد جماهير الكرة إلى الملعب لحضور المباراة النهائية. 19.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-19T14:29+0000
2023-01-19T14:49+0000
رياضة
مجتمع
العراق
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة في محافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 آخرين"، مضيفًا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".وطالب الاتحاد العماني الجماهير الموجودة عدم القدوم إلى ملعب البصرة الدولي لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير.صوّت أيضا للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، "إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لـ25 في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب البصرة الدولي".صوّت أيضا للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022
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رياضة, опросы, العراق, استطلاعات الرأي
رياضة, опросы, العراق, استطلاعات الرأي

استطلاع... تدافع "خليجي 25" ناتج عن سوء تنظيم أم شغف كروي؟

14:29 GMT 19.01.2023 (تم التحديث: 14:49 GMT 19.01.2023)
© AFP 2023 / Hussein Falehتميمة كأس الخليج العربي في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023.
تميمة كأس الخليج العربي في مدينة البصرة جنوب العراق في 14 يناير ثاني 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / Hussein Faleh
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شهدت محافظة البصرة العراقية، اليوم الخميس، حادثة مؤسفة خلال توافد جماهير الكرة إلى الملعب لحضور المباراة النهائية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن مصدر طبي، قوله إن "التدافع بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة في محافظة لبصرة، أدى إلى وفاة شخص وإصابة 60 آخرين"، مضيفًا أن "هناك حالات حرجة بين المصابين".

وتسبب التدافع وتبعاته بحدوث جدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول الأسباب، فالبعض أرجع الحادثة إلى سوء التنظيم، أما البعض الآخر، فقد اعتبر أن الحدث طبيعي وناتج عن الشغف الكروي. برأيك: ما هو سبب الحادثة؟

عدد الأصوات9
وطالب الاتحاد العماني الجماهير الموجودة عدم القدوم إلى ملعب البصرة الدولي لامتلاء المدرجات المخصصة للجماهير.
صوّت أيضا للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، "إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لـ25 في موعدها المحدد في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب البصرة الدولي".
صوّت أيضا للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022
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