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https://sputnikarabic.ae/20230122/تجاوزت-الـ-60-عاما-في-الخدمة-بريطانيا-ترسل-مروحية-عتيقة-إلى-أوكرانيا-1072571813.html
تجاوزت الـ 60 عاما في الخدمة... بريطانيا ترسل مروحية عتيقة إلى أوكرانيا
تجاوزت الـ 60 عاما في الخدمة... بريطانيا ترسل مروحية عتيقة إلى أوكرانيا
تصنف "سي كينغ" ضمن المروحيات العسكرية المتخصصة في مكافحة الغواصات، وهي مروحية عتيقة يتجاوز عمرها الـ 60 عاما. 22.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-22T12:36+0000
2023-01-22T12:36+0000
رصد عسكري
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
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تصنع هذه المروحية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتعرف بمروحية سيكوريسكي "إس إتش - 3" ويطلق عليها "سي كينغ" أو "ملك البحر"، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة عام 1961.ولفت الموقع إلى أنه تم إنتاج نحو 1100 مروحية من هذا النوع، مشيرا إلى أن العديد من الدول تستخدمها في مهام مختلفة تشمل:ما هي المواصفات الفنية لمروحية "سي كينغ"؟وتمتلك مروحية "سي كينغ" تسليحا متنوعا يشمل طوربيدات وقنابل أعماق وصواريخ مضادة للسفن ومدافع رشاشة وهي مزودة بـ 4 نقاط تعليق خارجية.يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أعلن أن كييف استلمت مروحية "سي كينغ"، التي تبرعت بها المملكة المتحدة كمساعدة عسكرية.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن موسكو تؤكد أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, بريطانيا, أخبار أوكرانيا

تجاوزت الـ 60 عاما في الخدمة... بريطانيا ترسل مروحية عتيقة إلى أوكرانيا

12:36 GMT 22.01.2023
© AP Photoمروحية سي كينغ البريطانية
مروحية سي كينغ البريطانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2023
© AP Photo
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تصنف "سي كينغ" ضمن المروحيات العسكرية المتخصصة في مكافحة الغواصات، وهي مروحية عتيقة يتجاوز عمرها الـ 60 عاما.
تصنع هذه المروحية الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتعرف بمروحية سيكوريسكي "إس إتش - 3" ويطلق عليها "سي كينغ" أو "ملك البحر"، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها دخلت الخدمة عام 1961.
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ولفت الموقع إلى أنه تم إنتاج نحو 1100 مروحية من هذا النوع، مشيرا إلى أن العديد من الدول تستخدمها في مهام مختلفة تشمل:
مكافحة الغواصات.
مكافحة سفن السطح.
الدوريات البحرية.
الدعم الجوي القريب للقوات البرية.
قصف أهداف أرضية.
نقل الشخصيات المهمة.

ما هي المواصفات الفنية لمروحية "سي كينغ"؟

الطول: 16.7 متر.
العرض: 19 مترا.
الارتفاع: 5.15 متر.
الوزن فارغة: 5.3 طن.
وزن الإقلاع بكامل حمولتها: 10 أطنان.
السرعة القصوى: 267 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 4 آلاف و480 مترا.
المدى: ألف كيلومتر.
الطاقم: 4 أفراد.
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وتمتلك مروحية "سي كينغ" تسليحا متنوعا يشمل طوربيدات وقنابل أعماق وصواريخ مضادة للسفن ومدافع رشاشة وهي مزودة بـ 4 نقاط تعليق خارجية.
يذكر أن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، أعلن أن كييف استلمت مروحية "سي كينغ"، التي تبرعت بها المملكة المتحدة كمساعدة عسكرية.
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ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، تتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ضخمة من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، لعرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن موسكو تؤكد أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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