https://sputnikarabic.ae/20230129/مسؤول-أمريكي-ينفي-قيام-قوات-عسكرية-أمريكية-بشن-ضربات-داخل-إيران-1072846346.html
مسؤول أمريكي ينفي قيام قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات داخل إيران
مسؤول أمريكي ينفي قيام قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات داخل إيران
نفى مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، "قيام قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات داخل إيران"، على خلفية الهجوم بالمسيرات الذي استهدف مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية... 29.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-29T16:39+0000
2023-01-29T16:39+0000
2023-01-29T16:39+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101990/88/1019908868_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_da70d8b3747ba91f1026700a51102239.jpg
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمريكي قوله "نستطيع الإقرار بأنه لم تنفذ أي قوة للجيش الأمريكي هجمات أو عمليات داخل إيران"، مؤكدا أن بلاده "تراقب الوضع عن كثب بعد الهجوم على مستودع أسلحة في أصفهان".وكانت مصادر قالت في وقت سابق، إن الطيران الأمريكي شارك في هجوم طائرة دون طيار على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.ونقلت قناة "العربية" عن مصدر لم تسمه، قوله إن "الطيران الأمريكي متورط في الضربة التي استهدفت إيران".وذكر التقرير أن الهجوم استهدف مستودعا عسكريا يحتوي على صواريخ باليستية، مضيفا أن طهران تلقت رسالة تؤكد "منع إيران من امتلاك منشآت دفاعية" لإنتاج الصواريخ الباليستية.ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.وكان انفجار قوي قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان وسط البلاد".بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230129/إعلام-الطيران-الأمريكي-متورط-في-الهجوم-على-المصنع-العسكري-داخل-إيران-1072843120.html
https://sputnikarabic.ae/20230129/صحيفة-عن-مسؤولين-أمريكيين-الغارة-بالمسيرات-في-أصفهان-بإيران-نفذتها-إسرائيل-1072845328.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101990/88/1019908868_0:0:2565:1924_1920x0_80_0_0_3e94ab953f2763682ecbe788aecaef98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
مسؤول أمريكي ينفي قيام قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات داخل إيران
تابعنا عبر
نفى مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، "قيام قوات عسكرية أمريكية بشن ضربات داخل إيران"، على خلفية الهجوم بالمسيرات الذي استهدف مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المسؤول الأمريكي قوله "نستطيع الإقرار بأنه لم تنفذ أي قوة للجيش الأمريكي هجمات أو عمليات داخل إيران"، مؤكدا أن بلاده "تراقب الوضع عن كثب بعد الهجوم على مستودع أسلحة في أصفهان".
وكانت مصادر قالت في وقت سابق، إن الطيران الأمريكي شارك في هجوم طائرة دون طيار
على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان.
ونقلت قناة "العربية" عن مصدر لم تسمه، قوله إن "الطيران الأمريكي متورط في الضربة التي استهدفت إيران".
وذكر التقرير أن الهجوم استهدف مستودعا عسكريا يحتوي على صواريخ باليستية، مضيفا أن طهران تلقت رسالة تؤكد "منع إيران من امتلاك منشآت دفاعية" لإنتاج الصواريخ الباليستية.
ونقلت صحيفة
"جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".
من جهتها، قالت صحيفة
نيويورك تايمز الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.
وكان انفجار قوي
قد وقع صباح اليوم، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، نقلا عن مصادر محلية.
ووقع الانفجار في الحي الشمالي بالمدينة بإحدى المنشآت العسكرية التابعة لوزارة الدفاع بالبلاد.
من جانبه، قال التلفزيون الإيراني: "لا يوجد ضحايا في الانفجار الذي وقع في مركز للذخيرة التابع لوزارة الدفاع في أصفهان
وسط البلاد".
بدورها، قالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات
.
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي
بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.