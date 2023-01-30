https://sputnikarabic.ae/20230130/إيران-تستدعي-القائم-بأعمال-السفارة-الأوكرانية-بسبب-موقف-كييف-من-هجوم-أصفهان--1072882966.html

إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بسبب موقف كييف من هجوم أصفهان

إيران تستدعي القائم بأعمال السفارة الأوكرانية بسبب موقف كييف من هجوم أصفهان

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، "القائم بالأعمال الأوكراني إثر التصريحات التي أدلى بها مستشار الرئيس الأوكراني میخائيل بودولیاك بشان الهجوم... 30.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-30T14:42+0000

2023-01-30T14:42+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الأوكرانية لدى طهران وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، بعد نشر موقف غريب ومتحيز من قبل مستشار الرئاسة الأوكرانية بخصوص العمل الإرهابي ضد إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان وسط البلاد"، مطالبة بتفسير رسمي وفوري من الحكومة الأوكرانية لهذه التصريحات.من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الأوكرانية إنه "سينقل موقف الخارجية الإيرانية إلى كييف وسيقدم رد الحكومة الأوكرانية إلى طهران في أسرع وقت ممكن".وكان مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولاك، نشر تغريدة عبر حسابه على "تويتر" علق فيها على الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا في إيران قال فيها: "إن منطق الحرب مميت ولا يرحم، ويحاسب المسؤولين والمتواطئين بشكل صارم".وأضاف بودولاك، أن "الانفجار الذي استهدف مجمعا لإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ، ومصافي النفط في إيران ليلا، سبق وأن حذرت منه أوكرانيا".ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا في وقت سابق، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرا إلى أن "نوع المسيرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما قال مسؤولون أمريكيون، إن "الغارة بالمسيرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفة أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230129/التليفزيون-الإيراني-ينشر-فيديو-هجوم-المسيرات-التي-استهدفت-مصنعا-عسكريا-في-أصفهان-1072853280.html

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